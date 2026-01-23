Minneapolis. Una destacada abogada de derechos civiles y al menos otras dos personas fueron arrestadas por su presunta participación en una protesta contra los operativos de inmigración que interrumpió una misa en una iglesia de Minnesota, informaron funcionarios federales el jueves, incluso después de que un juez rechazó cargos relacionados contra el periodista Don Lemon.

Durante un evento en Minneapolis, el vicepresidente JD Vance hizo un llamado a las autoridades locales y estatales a colaborar con las fuerzas federales y afirmó que los manifestantes deben dejar de interponerse en su camino.

La secretaria de Justicia Pam Bondi anunció en la red social X el arresto de Nekima Levy Armstrong. Varios manifestantes irrumpieron el domingo en la Iglesia Cities en St. Paul, donde un funcionario local del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) sirve como pastor. Bondi publicó más tarde que una segunda persona había sido arrestada, y el director del FBI, Kash Patel, anunció posteriormente un arresto adicional.

El Departamento de Justicia abrió rápidamente una investigación de derechos civiles después de que el grupo interrumpió la misa entre consignas de “Fuera el ICE” y “Justicia para Renée Good”, en referencia a la mujer de 37 años y madre de tres hijos que fue abatida a tiros por un agente del ICE en Minneapolis a principios de este mes.

“Escuchen fuerte y claro: No toleramos ataques en lugares de culto”, subrayó Bondi en X.

La Iglesia Cities pertenece a la Convención Bautista del Sur y menciona como uno de sus pastores a David Easterwood, director de la oficina local del ICE. Muchas iglesias bautistas tienen pastores que trabajan al menos a tiempo parcial en otros empleos.

Abogados de la iglesia aplauden los arrestos

Destacados líderes de la Convención Bautista del Sur han argumentado que la compasión por las familias migrantes afectadas no justifica la violación de un espacio sagrado durante el culto.

Los abogados que representan a la iglesia aplaudieron los arrestos.

“El Departamento de Justicia de Estados Unidos actuó de manera decisiva al arrestar a quienes coordinaron y llevaron a cabo el terrible crimen”, dijo Doug Wardlow, director de litigios de True North Legal.

El despacho legal sin fines de lucro con sede en St. Paul ha asumido casos de libertad religiosa, incluida la presentación de un escrito amicus ante la Corte Suprema federal en el que expresó apoyo a una consejera cristiana que desafió las prohibiciones sobre la “terapia de conversión” LGBTQ+ para niños, argumentando que se trata de una violación a sus derechos de la Primera Enmienda.

Levy Armstrong, abogada y destacada activista local, había pedido la renuncia del pastor afiliado al ICE, diciendo que su doble rol plantea un “conflicto moral fundamental”.

“No se puede liderar una congregación mientras se dirige una agencia cuyas acciones han costado vidas y han infundido miedo en nuestras comunidades”, dijo el martes. “Cuando los funcionarios protegen a agentes armados, se niegan repetidamente a realizar investigaciones significativas sobre asesinatos como el de Renée Good, y señalan que pueden perseguir a manifestantes pacíficos y periodistas, eso no es justicia, es intimidación”.

Vance quiere colaboración de las fuerzas locales

Funcionarios estatales y locales han expresado su rechazo a una ofensiva que se ha convertido en un importante punto de enfoque para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus iniciales en inglés).

Vance, quien llegó al estado menos de un mes después de que Renée Good fue abatida a tiros, ha calificado su muerte como “una tragedia provocada por ella misma”.

Antes de su visita a Minnesota, Vance advirtió a los manifestantes que irrumpieron en la iglesia: “Esas personas serán enviadas a prisión en tanto tengamos el poder de hacerlo.”

Más tarde en Minneapolis, instó a las fuerzas estatales y locales a colaborar con los agentes federales de inmigración.

“Estamos haciendo todo lo posible para reducir la temperatura”, declaró Vance, agregando que quiere que “encontremos terreno en común con las autoridades estatales y locales”.

Greg Bovino, comandante de la Patrulla Fronteriza, dijo que la policía de Minneapolis no ayudó a los agentes federales cuando se vieron rodeados el miércoles por manifestantes en una gasolinera. La policía de Minneapolis respondió más tarde que no habían recibido ninguna solicitud de asistencia por parte de los agentes federales.

Manifestantes comparecen ante el tribunal

Levy Armstrong ha ayudado a encabezar protestas tras los asesinatos de personas de raza negra a manos de la policía, como los de George Floyd, Philando Castile y Jamar Clark. Fue presidenta de la oficina de Minneapolis de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP, por sus siglas en inglés).

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, publicó una foto en X de Levy Armstrong con las manos en la espalda junto a una persona con una placa. Noem dijo que Levy Armstrong enfrenta una acusación bajo un estatuto que prohíbe amenazar o intimidar a alguien que ejerce un derecho.

Patel publicó en X que Chauntyll Louisa Allen, la segunda persona arrestada según la declaración de Bondi, está acusada en virtud de una ley que prohíbe obstruir físicamente o usar la amenaza de fuerza para intimidar o interferir con una persona que busca participar en una ceremonia en una casa de culto. Patel indicó que William Kelly también fue arrestado.

El abogado de Allen y Kelly no respondió de momento a mensajes en busca de comentarios.

Las Escuelas Públicas de Saint Paul, donde Allen es miembro de la junta de educación, están al tanto de su arresto, pero no comentan sobre asuntos legales pendientes, según la portavoz del distrito Erica Wacker.

Allen y Levy Armstrong son parte de una comunidad de activistas negros de Minnesota.

Kelly ha defendido la protesta y criticó a la iglesia por relacionarse con un pastor que trabaja para el ICE.

El juez magistrado federal Doug Micko otorgó fianza el jueves a las mujeres y les prohibió salir del estado o acercarse a la iglesia. El gobierno dijo que presentará una apelación mientras las mujeres seguían detenidas la noche del jueves.

El abogado de Levy Armstrong, Jordan Kushner, dijo que ofreció a que su clienta se entregara voluntariamente, pero el gobierno federal insistió en arrestarla.

“Querían montar un espectáculo”, dijo el esposo de Levy Armstrong, Marques Armstrong, quien aseguró que unos 50 agentes vinieron a detenerla.

Arrestos tras investigación del Departamento de Justicia

La rápida investigación del Departamento de Justicia sobre la irrupción en la iglesia contrasta con su decisión de no abrir una investigación de derechos civiles sobre el asesinato de Good por un agente del ICE.

Funcionarios del gobierno señalaron que el agente actuó en defensa propia y que la conductora del Honda participaba en “un acto de terrorismo doméstico” cuando avanzó hacia él. Pero la decisión de no hacer que la División de Derechos Civiles del departamento iniciara una pesquisa marcó un notable cambio respecto a gobiernos anteriores, los cuales han actuado rápidamente para investigar tiroteos de civiles por parte de agentes de la ley.

El Departamento de Justicia ha abierto una investigación por separado sobre si los funcionarios de Minnesota impidieron u obstruyeron la aplicación de la ley de inmigración federal a través de sus declaraciones públicas. Esta semana, la fiscalía envió citaciones a las oficinas del gobernador Tim Walz, el fiscal general Keith Ellison, el alcalde de Minneapolis Jacob Frey, la alcaldesa de St. Paul Kaohly Her además de funcionarios de los condados de Ramsey y Hennepin, según una persona al tanto del asunto.

Juez rechaza cargos contra Lemon

Un juez auxiliar rechazó la solicitud de los fiscales federales de acusar al periodista Don Lemon en relación con la protesta en la iglesia, dijo Kushner, el abogado de Levy Armstrong.

Lemon ha dicho que estaba en la iglesia como periodista y no como manifestante.

“Una vez que inició la protesta en la iglesia, hicimos un acto periodístico que consiste en informar sobre ella y hablar con las personas involucradas, incluido el pastor, miembros de la iglesia y de la organización”, señaló Lemon en un video publicado en redes sociales. “Eso es todo. Se llama periodismo”.

Hasta el momento, se desconoce qué es lo que hará el Departamento de Justicia tras el rechazo del juez auxiliar. Pero las autoridades podrían reunir más hechos y volver con el impartidor de justicia para presentar de nuevo una queja penal o buscar una acusación contra Lemon ante un jurado investigador.

CNN, que despidió a Lemon en 2023, fue el primer medio en informar sobre la decisión del juez.