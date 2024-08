La actriz de Disney, Skai Jackson, quien fue arrestada por violencia doméstica a su novio, no enfrentará cargos oficiales ni su caso se llevará a juicio porque no hay suficientes evidencias.

La oficina del fiscal de Los Ángeles, dijo a TMZ que no se presentarán cargos contra la actriz de “Jessie” y “Bunk’d” debido a que no tiene antecedentes penales, la presunta víctima no tiene lesiones y se ha negado a cooperar con los fiscales.

Se recuerda que hace unos días, Jackson, de 22 años, fue arrestada luego que empujara a su novio en más de una ocasión durante una acalorada discusión, según informó un seguridad de Universal CityWalk en Hollywood, quien decidió llamar a la policía.

La pareja negó que hubiera algún incidente físico y que por el contrario, ellos estaban felizmente comprometidos y esperando un bebé. La estrella juvenil salió libre unas horas más tarde.