Un hombre de 69 años fue arrestado en la Filipinas como sospechoso de secuestro y agresión sexual contra una menor, ocurridos en 1989 en Hillsborough, Florida, según reportó Fox 13.

Una muestra de ADN levantada durante la investigación original y que fue sometida a un proceso de investigación genealógica, llevó a las autoridades a conectar a Young Tom Talmadge, quien fue capturado en Cavite, Filipinas.

Según el relato de las autoridades, el hombre se habría acercado a la víctima, que entonces tenía siete años, en el interior de una bolera en el área de Egypt Lake Leto, y le ofreció dinero para que jugara en algunas máquinas del establecimiento, para ganarse su confianza. Posteriormente logró atraer a la menor a su auto, tras lo que alegadamente la agredió sexualmente y la dejó en otra bolera.

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Durante años, el sospechoso permaneció sin identificar. Finalmente, el mes pasado la fiscalía de Hillsborough radicó cargos contra Talmadge, tras lo que se emitió una orden de arresto para su captura. El pasado jueves, la Unidad de Búsqueda de Fugitivos de la Oficina de Inmigración de Filipinas detuvo al sospechoso.

El hombre aún no ha sido extraditado a los Estados Unidos. Se supo que se investiga si Talmadge estaría vinculado al secuestro de una menor de tres años ocurrido para esa misma época, en el Condado de Pasco.

La identificación de Talmadge se logró gracias a un proceso conocido como estudio de genealogía, que se utiliza cuando se recupera el ADN de una persona sin identificar de la escena de un crimen. Tras comparar ese ADN con los perfiles en la Base Combinada de ADN Indexado (una base de datos federal que contiene perfiles genético de personas convictas por delitos graves y también de material genético recuperado en escenas de crímenes) si no se obtiene una coincidencia, se recurre a las bases de ADN públicas para identificar personas que pudieran tener algún parentesco con la persona que cometió el crimen.

Una vez identificados esos parientes, se estudia el linaje ascendente y descendente de esos parientes para dar con la identidad del sospechoso.