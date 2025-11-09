Una esteticista de Miami fue arrestada tras ser acusada de robar decenas de miles de dólares en productos tipo Botox de la clínica donde trabajaba para aplicarlos ilegalmente a pacientes y ganar dinero.

Eliany Collazo-Llosa, de 28 años, enfrenta cargos de hurto mayor, explotación de ancianos y ejercicio ilegal de la medicina, según un informe policial que fue publicado por Telemundo 51.

La mujer fue arrestada el miércoles, luego de una investigación que reveló múltiples irregularidades en su trabajo en una clínica dermatológica ubicada en la calle West Flagler, donde presuntamente habría robado más de 66 viales de Xeomin, un medicamento similar al Botox, valorados en $495 cada uno, junto con una cantidad no determinada de Juvederm.

Los productos eran parte del inventario de la clínica.

Collazo-Llosa no tenía autorización para realizar procedimientos médicos invasivos, como inyecciones, solo podía realizar tratamientos faciales. Sin embargo, la investigación reveló que esta ofrecía descuentos a pacientes por tratarse con ella fuera de la oficina, y varios pacientes pagaron directamente a Collazo-Llosa cerca de $90,000 a través de la aplicación Zelle por tratamientos de Botox y rellenos dérmicos.

Aunque su abogado impugnó los cargos, un juez determinó causa probable y fijó su fianza en $15,000 dólares.