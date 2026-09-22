James Farthing, el hombre que ganó el histórico premio mayor de $167.3 millones de Powerball en Kentucky, volvió a ser arrestado este fin de semana, marcando su quinta detención desde que reclamó el millonario boleto en abril de 2025.

Según documentos citados por People, la detención ocurrió durante la madrugada del 20 de septiembre en Georgetown, Kentucky, luego de que varias personas alertaran a las autoridades sobre un automóvil detenido en medio de una intersección.

De acuerdo con el informe policial, el vehículo se desplazó posteriormente hasta el estacionamiento de un Walmart, donde los agentes localizaron un Ford Mustang con el motor encendido cerca de las estaciones de carga para autos eléctricos.

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Los oficiales encontraron a Farthing dormido en el asiento del pasajero y tuvieron que golpear repetidamente la ventana para despertarlo. Tras salir del automóvil, los agentes aseguraron que presentaba ojos enrojecidos, habla arrastrada, dificultad para mantener el equilibrio y olor a alcohol y marihuana.

Farthing dijo que una mujer lo había llevado hasta el lugar y luego se marchó. Sin embargo, las cámaras de vigilancia revisadas por la policía no mostraron a ninguna persona bajándose del vehículo antes de la llegada de los agentes, según la denuncia.

Fue arrestado por intoxicación alcohólica en un lugar público y trasladado al Centro de Detención del condado de Scott.

El premio de $167.3 millones fue el mayor jackpot de Powerball vendido en la historia de Kentucky. Farthing compartió las ganancias con su madre después de comprar un boleto de apenas $2.

No obstante, desde entonces ha enfrentado varios procesos judiciales:

Mayo de 2025: fue arrestado en Florida por presuntamente agredir a un agente y resistirse al arresto tras una pelea en un hotel.

fue arrestado en Florida por presuntamente agredir a un agente y resistirse al arresto tras una pelea en un hotel. Febrero de 2026: enfrentó cargos por intimidación contra una persona vinculada a un proceso legal.

enfrentó cargos por intimidación contra una persona vinculada a un proceso legal. Marzo de 2026: fue acusado de robo domiciliario y posesión de marihuana por un caso relacionado con el presunto hurto de unos $12,000.

fue acusado de robo domiciliario y posesión de marihuana por un caso relacionado con el presunto hurto de unos $12,000. Julio de 2026: fue detenido por cargos de estrangulamiento y agresión en un caso de violencia doméstica, del que se declaró inocente.

Las autoridades no han informado si la nueva detención tendrá algún efecto sobre las condiciones impuestas en el caso de violencia doméstica, entre ellas una orden de no contacto y el uso de un dispositivo de monitoreo electrónico.