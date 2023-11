( The Associated Press )

COUNCIL BLUFFS, Iowa. Un hombre fue arrestado la madrugada del viernes en el presunto asalto de la ex senadora Martha McSally de Arizona, quien dice que fue abusada mientras trotaba a lo largo del río Missouri en Council Bluffs, Iowa.

La policía de Council Bluffs informó en un comunicado de que el sospechoso, de 25 años y natural de Papillion (Nebraska), fue localizado por agentes en Omaha (Nebraska) a las 3.23 horas y detenido. La policía dijo que el hombre será extraditado de vuelta a Council Bluffs.

“Has elegido el objetivo equivocado”, escribió McSally sobre el atacante en un post de Facebook. Anteriormente había descrito el ataque del miércoles por la mañana en un vídeo que publicó en Internet.

“Un hombre se me acercó por detrás y me envolvió en un abrazo de oso, abusó de mí y me acarició hasta que luché contra él”, dijo. “Luego le perseguí. Dije muchas palabrotas en ese momento. Estaba en un estado de lucha, huida o congelación. Y elegí luchar”.

Después de que McSally persiguiera al hombre hasta la maleza del parque Tom Hanafan River’s Edge, llamó a la policía. Ella perdió de vista al hombre y él se escapó, pero la policía dijo que la videovigilancia y otros trabajos de investigación les llevaron hasta el sospechoso.

La exsenadora que no logró la reelección en Arizona en 2020 dijo que estaba en el área de Omaha para pronunciar un discurso sobre el coraje en Omaha el miércoles por la noche. Omaha y Council Bluffs están a solo 8 kilómetros (5 millas) de distancia.

La primera mujer en pilotar un avión de combate en combate dijo en el video que estaba bien, pero que el asalto “tocó un nervio de otros abusos y agresiones sexuales que he sufrido en el pasado.”

McSally reveló durante una audiencia en el Senado en 2019 sobre el asalto sexual en el ejército que había sido violada por un oficial superior en la Fuerza Aérea. Ella no denunció ese asalto en ese momento porque no confiaba en el sistema, pero dijo el miércoles: “Recuperé mi poder. Él intentó quitarme poder, pero yo se lo devolví y él huía de mí en vez de al revés”.

McSally sirvió en las Fuerzas Aéreas desde 1988 hasta 2010 y alcanzó el rango de coronel antes de entrar en política. Sirvió dos mandatos en la Cámara antes de perder por poco una candidatura para representar a Arizona en el Senado contra la demócrata Kyrsten Sinema.

En 2018 fue designada para sustituir al senador republicano John McCain tras su fallecimiento.