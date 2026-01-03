El avión que transportaba al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores tras su captura en horas de la madrugada en Caracas, aterrizó esta tarde en un aeropuerto de Nueva York.

Telemundo 47 captó imágenes aéreas del momento en que un avión no rotulado, con matrícula de Estados Unidos, que transportaba al mandatario venezolano, arribó a la base de la Guardia Nacional Stewart, en el condado de Orange en Nueva York, pasadas las 5:45 de la tarde.

Un camión acercó la escalerilla a la aeronave, tras lo que un fuerte contingente de agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) y la Agencia Federal Antidrogas (DEA), subieron a bordo para integrar el séquito que escoltaría al, hasta la madrugada de hoy, hombre fuerte de Venezuela.

PUBLICIDAD

Maduro fue capturado por las fuerzas estadounidenses en horas de la madrugada en Caracas, tras lo que fue extraído al porta helicópteros Iwo-Jima, donde sería transportado al estado de Nueva York.

Sin embargo su travesía se vio alterada tras un alegado percance de salud y Maduro fue trasladado brevemente a la base Ramey de Aguadilla, para luego retomar su trayecto a la Gran Manzana.

El caso contra Maduro se tramitará en la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, donde los fiscales federales ya habían presentado acusaciones en 2020 por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos con armas automáticas, que conllevan penas potencialmente muy elevadas.

Este sábado se hizo pública una “imputación sustitutiva” ante el juez federal Alvin K. Hellerstein, quien ya supervisaba la causa abierta en 2020.

La acusación original, basada en una investigación de la DEA, señalaba a Maduro como líder del Cartel de los Soles, una red vinculada a altos mandos militares venezolanos que buscaba enriquecerse y “utilizar la cocaína como un arma contra Estados Unidos”.