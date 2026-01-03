Nueva York. El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, tildó este sábado de “acto de guerra” y “violación del derecho federal e internacional” la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, que anunció esta madrugada Estados Unidos.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, Mamdani advirtió de que esta “operación unilateral para cambiar el régimen venezolano” no solo afecta a terceros países, sino que también tiene repercusiones directas en la ciudad.

“Atacar unilateralmente a una nación soberana es un acto de guerra y una violación del derecho federal e internacional”, aseveró en referencia a la operación anunciada por el presidente Donald Trump.

“Este flagrante intento de cambio de régimen no solo afecta a quienes están en el extranjero, sino que impacta directamente a los neoyorquinos, incluidos decenas de miles de venezolanos que llaman a esta ciudad su hogar”, afirmó el alcalde, y agregó que fue informado de la detención de Maduro y su esposa así como de su traslado a custodia federal en Nueva York.

El caso contra Maduro se tramitará en la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, donde los fiscales federales ya habían presentado acusaciones en 2020 por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos con armas automáticas, que conllevan penas potencialmente muy elevadas.

Este sábado se hizo pública una “imputación sustitutiva” ante el juez federal Alvin K. Hellerstein, quien ya supervisaba la causa abierta en 2020.

La acusación original, basada en una investigación de la DEA, señalaba a Maduro como líder del Cartel de los Soles, una red vinculada a altos mandos militares venezolanos que buscaba enriquecerse y “utilizar la cocaína como un arma contra Estados Unidos”.

El documento mantiene los cargos de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos relacionados con armas automáticas y artefactos destructivos, amplía la descripción de las “actividades ilícitas” e incorpora nuevos imputados, como la esposa de Maduro y uno de sus hijos, con penas que podrían derivar en largas condenas de prisión.

Según la prensa local, Maduro y su esposa están en camino a Nueva York, y el siguiente paso en su caso se llevará a cabo ante un juez de la Corte de Distrito en Manhattan. Ambos deberán comparecer por la acusación de cuatro cargos relacionados con narcoterrorismo y tráfico de cocaína.

En casos similares, los acusados han sido trasladados en avión al aeropuerto Stewart International, en el condado de Orange, a unos 115 kilómetros al norte de la ciudad, y luego conducidos al juzgado federal en Manhattan.

Por su parte, Mamdani, del Partido Demócrata, indicó que su administración se centrará en “la seguridad de la comunidad venezolana y de todos los neoyorquinos” y que continuará monitoreando la situación para emitir las recomendaciones pertinentes.

Al margen, la gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, también Demócrata, calificó la operación de “flagrante abuso de poder” y destacó que Trump actuó “sin la aprobación del Congreso”.

Asimismo, la congresista neoyorquina Alexandria Ocasio-Cortez, del ala progresista de los demócratas, afirmó que la operación “no es sobre drogas” y que se trata de “petróleo y cambio de régimen”, criticando además que se busca distraer de otros asuntos nacionales, como el caso Epstein y el aumento de los costos de salud.