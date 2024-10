( The Associated Press )

SEATTLE. Las autoridades, incluido el FBI, estaban investigando el lunes después de que en la madrugada se produjeran incendios en buzones electorales en Portland, Oregón, y en la cercana Vancouver, Washington, donde cientos de papeletas fueron destruidas.

La Oficina de Policía de Portland informó de que agentes y bomberos respondieron a un incendio en una urna electoral sobre las 3:30 de la madrugada y determinaron que se había colocado un artefacto incendiario en su interior. El director electoral del condado de Multnomah, Tim Scott, dijo que un supresor de incendios en el interior del buzón protegió casi todas las papeletas; sólo tres resultaron dañadas, y su oficina tenía previsto ponerse en contacto con esos votantes para ayudarles a obtener papeletas de sustitución.

Unas horas más tarde, al otro lado del río Columbia, en Vancouver, los equipos de televisión captaron imágenes del humo que salía de una urna en un centro de tránsito. Vancouver es la ciudad más grande del 3er distrito electoral de Washington, donde se espera que se celebre una de las elecciones a la Cámara de Representantes más reñidas del país, entre la representante demócrata Marie Gluesenkamp Perez y el aspirante republicano Joe Kent.

“Espero que el autor de este acto reprobable sea detenido rápidamente, y las fuerzas del orden locales y federales cuentan con todo mi apoyo para mantener la seguridad de nuestro proceso democrático”, declaró Gluesenkamp Pérez en un comunicado.

Dijo que está solicitando una presencia policial durante la noche en todas las urnas del condado de Clark hasta el día de las elecciones.

“El suroeste de Washington no puede arriesgarse a que un solo voto se pierda por incendios provocados y violencia política”, dijo en su declaración.

Los representantes de la campaña de Kent no devolvieron inmediatamente los mensajes telefónicos y de correo electrónico en busca de comentarios.

El auditor del condado de Clark, Greg Kimsey, en Vancouver, dijo a The Associated Press que la urna electoral del centro de tránsito de Fisher’s Landing también tenía un sistema de extinción de incendios en su interior, pero por alguna razón no fue efectivo. Los socorristas sacaron un montón de papeletas en llamas del interior de la urna, y Kimsey dijo que se perdieron cientos.

La policía dijo haber identificado un “vehículo sospechoso” relacionado con los incendios.

Las imágenes de vigilancia captaron un Volvo que se detuvo en un buzón de Portland, Oregón, justo antes de que el personal de seguridad descubriera un incendio en su interior.

El fuego dañó tres papeletas, mientras que, según las autoridades, el incendio en Vancouver (Washington) destruyó cientos de papeletas.

En una conferencia de prensa celebrada en Portland, las autoridades declararon que se había recuperado suficiente material de los artefactos incendiarios para demostrar que los dos incendios del lunes estaban relacionados, y que también lo estaban con un incidente ocurrido el 8 de octubre, cuando se colocó un artefacto incendiario en otro buzón de Vancouver.