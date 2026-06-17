La primera tormenta tropical de la temporada de huracanes del Atlántico se formó el miércoles cerca de la costa del Golfo, trayendo lluvias intensas y la amenaza de inundaciones repentinas peligrosas a estados como Texas y Luisiana, dijeron meteorólogos.

La tormenta tropical Arthur era un sistema desorganizado de tormentas que trajo lluvias durante días sobre partes del este de México y el Golfo.

El Centro Nacional de Huracanes en Miami dijo que las condiciones eran favorables para la formación de una tormenta tropical de corta duración. Arthur mantiene vientos sostenidos de 40 millas por hora (mph).

Se pronosticó que Arthur se movería sobre la costa noroeste del Golfo hacia Texas, Luisiana y Misisipi. Eran posibles vientos e inundaciones costeras.

“Las lluvias prolongadas pueden extender la amenaza de inundaciones hasta el fin de semana”, dijo el martes el director del Centro Nacional de Huracanes, Michael Brennan.

La tormenta tropical Arthur es la primera de la temporada 2026. ( NOAA )

La temporada de huracanes va del 1 de junio al 30 de noviembre, siendo agosto y septiembre los meses más activos.