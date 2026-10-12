El arzobispo Timothy Broglio, responsable de los servicios pastorales de la Iglesia católica para los católicos que forman parte de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, condena la propuesta de retransmitir en directo la ejecución por fusilamiento de Nidal Hasan.

Broglio, en una declaración realizada el lunes, también señaló que cualquier soldado católico destinado al pelotón de fusilamiento del Ejército de los Estados Unidos debería solicitar quedar exento de esa tarea, que describió como contraria a las enseñanzas de la Iglesia. Se une así a otros líderes católicos que se han pronunciado en contra de la pena de muerte y de los planes de retransmisión en directo.

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Hasan, un psiquiatra del Ejército condenado por matar a 13 personas en 2009 en Fort Hood, Texas, será ejecutado por un pelotón de fusilamiento el 3 de diciembre.

Broglio recordó que ofició el funeral de Michael Grant Cahill, el único civil que perdió la vida en aquel atentado.

«El delito cometido por Hasan “fue atroz, pero ¿sirve de algo que el público sea testigo de su ejecución?”», preguntó Broglio.

«El ejército estadounidense suele gozar de buena reputación en el mundo», añadió Broglio. «¿De verdad tiene algún sentido meterlos en el mismo saco que a los terroristas difundiendo ante todo el mundo la imagen de la ejecución de un hombre en silla de ruedas?»

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.