Un hombre que trabajó como asistente de maestro en un preescolar de Nueva Jersey enfrenta decenas de nuevos cargos criminales, luego de que las autoridades alegaran que grabó y fotografió los abusos sexuales que cometía contra menores de edad bajo su cuidado.

El acusado fue identificado como Shaun M. Stebbins, de 44 años y residente de Somers Point, quien enfrenta 29 cargos por producción de material de abuso sexual infantil, cinco por agresión sexual agravada, 13 por agresión sexual mediante contacto sexual y 14 por poner en peligro el bienestar de un menor.

Según informó la Fiscalía del condado de Cape May, los presuntos delitos ocurrieron en la escuela primaria Woodbine, donde Stebbins trabajó desde 2022 hasta su arresto en marzo de 2026.

PUBLICIDAD

La investigación reveló que el hombre presuntamente aprovechaba momentos en que los niños dormían la siesta o utilizaban los baños del plantel para cometer los abusos y documentarlos mediante fotografías y videos.

Al inspeccionar sus dispositivos electrónicos, los investigadores encontraron numerosas imágenes y grabaciones de estudiantes. Los documentos judiciales señalan que Stebbins se habría grabado mientras cometía actos sexuales contra menores en los baños de la escuela y durante el periodo de descanso. También habría fotografiado y grabado los genitales de varios alumnos.

El caso se suma a otras acusaciones que enfrenta el hombre en el condado de Atlantic. Las autoridades alegan que, desde 2012 hasta 2025, cometió actos sexuales contra varios menores de 13 años.

La investigación inicial comenzó luego de que una de las presuntas víctimas, quien ya era adulta, denunciara en marzo de 2026 que había sido agredida sexualmente por Stebbins en su residencia de Nueva Jersey. Esa denuncia llevó a las autoridades a profundizar en el caso y examinar sus dispositivos electrónicos.

Mientras tanto, el acusado permanece detenido en el centro penitenciario del condado de Atlantic.

Un portavoz del distrito escolar de Woodbine no respondió a una solicitud de comentarios, mientras que tampoco fue posible obtener declaraciones de un abogado que represente a Stebbins.

“Los niños se encuentran entre los miembros más vulnerables de nuestra población y tenemos la responsabilidad de proteger su seguridad y bienestar”, expresó Jeffrey H. Sutherland, fiscal del condado de Cape May, en un comunicado.

El funcionario añadió que quienes hagan daño a menores tendrán que responder ante el sistema de justicia.