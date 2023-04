El tirador responsable de la masacre en un banco de Louisville, Kentucky, compró legalmente el rifle AR-15 que utilizó en un concesionario de pistolas local seis días antes del incidente violento, confirmó este martes la jefa interina de la Policía Metropolitana de Louisville Jacquelyn Gwinn-Villaroel.

En una conferencia de prensa, la titular de la policía indicó que agentes allanaron la residencia de Connor Sturgeon, el hombre de 25 años que llevó a cabo el pasado lunes el tiroteo en Old National Bank, lugar donde era empleado y, según las autoridades, estaba a punto de ser destituido. No obstante, esta no respondió qué las autoridades encontraron en la propiedad.

PUBLICIDAD

Asimismo, esta adelantó que pietaje del inicidente de las cámaras corporales de la policía se revelará en horas de la tarde.

Sturgeon, quien asesinó unas cinco personas y dejó a varios heridos, transmitió en vivo los hechos desde Instagram. Entre las víctimas se encuentra un policía quien recibió un disparo en la cabeza, reveló CNN.

Según la cadena de noticias, este tomó solo un minuto para llevar a cabo la masacre antes de parar y esperar por la llegada de las autoridades.

La matanza supuso el tiroteo masivo número 146 de este año con cuatro o más víctimas, sin incluir al pistolero, según el Gun Violence Archive.