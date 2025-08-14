Washington. La inflación mayorista en Estados Unidos aumentó inesperadamente el mes pasado, indicando que los amplios impuestos del presidente Donald Trump sobre las importaciones están elevando los costos.

El Departamento de Trabajo informó el jueves que su índice de precios al productor —que mide la inflación antes de que llegue a los consumidores— subió un 0.9% el mes pasado desde junio y un 3,3% respecto al año anterior.

Las cifras fueron mucho más altas de lo que los economistas habían esperado.

El informe de inflación mayorista se presentó dos días después de que el Departamento de Trabajo informara que los precios al consumidor aumentaron un 2.7% el mes pasado desde julio de 2024, igual que el mes anterior y por encima de un mínimo post-pandemia del 2.3% en abril. Los precios al consumidor subyacentes subieron un 3.1%, frente al 2.9% en junio. Ambas cifras están por encima del objetivo del 2% de la Reserva Federal.

Las nuevas cifras sugieren que el aumento más lento de los alquileres y la gasolina más barata están al menos parcialmente compensando los impactos de los aranceles de Trump. Muchas empresas probablemente todavía están absorbiendo gran parte del costo de los aranceles en lugar de trasladarlos a los clientes a través de precios más altos.

Los precios mayoristas pueden ofrecer una visión anticipada de hacia dónde podría dirigirse la inflación al consumidor. Los economistas también lo observan porque algunos de sus componentes, en particular las medidas de atención médica y servicios financieros, se incorporan al índice de inflación preferido por la Reserva Federal: el índice de gastos de consumo personal.