El Centro Nacional de Huracanes (NHC en inglés) aumentó este lunes la posibilidad de que un sistema ubicado sobre el suroeste del Golfo de México se convierta en una depresión tropical durante los próximos días.

Según la perspectiva del trópico emitida a las 2:00 de la tarde, una zona de baja presión está generando un área desorganizada de aguaceros y tronadas sobre el suroeste del Golfo.

Aunque las condiciones ambientales todavía son marginalmente favorables para el desarrollo, el NHC indicó que el sistema tiene cada vez mayores posibilidades de organizarse gradualmente. Tiene un 80% de probabilidad de convertirse en una depresión tropical en siete días.

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Los meteorólogos anticipan que una depresión tropical podría formarse a mediados de esta semana.

De acuerdo con el pronóstico, el sistema podría desplazarse lentamente hacia el este durante los próximos días, antes de cambiar su trayectoria hacia el norte.

Por el momento, el NHC señaló que es demasiado temprano para determinar cuáles serían los impactos específicos sobre la costa norte del Golfo de México.

No obstante, las personas en esa zona deben mantenerse atentas a la evolución del sistema durante los próximos días.

El NHC continuará monitoreando la evolución de esta área de baja presión, particularmente mientras se desplaza sobre las cálidas aguas del Golfo de México y se evalúa si las condiciones ambientales se vuelven más favorables para su organización.