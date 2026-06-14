Una baja presión, que el Centro Nacional de Huracanes (NHC en inglés) en Miami monitorea desde la semana pasada, ahora tiene un 30% de posibilidad de desarrollo en una semana.

Según el NHC, el sistema se encuentra sobre tierra este domingo, pero próximamente emergerá a las aguas del Golfo de México.

“Una vaguada ubicada sobre el noreste de México está produciendo actividad de aguaceros desorganizados y tormentas eléctricas”, indica la agencia a la vez que añade que no anticipa desarrollo alguno mientras se desplaza hacia el norte sobre el noreste de México o el sur de Texas.

“Se pronostica que el sistema se desplazará hacia el noreste y podría resurgir sobre el noroeste del Golfo de México el martes o el miércoles por la noche, donde las condiciones ambientales podrían favorecer algún desarrollo alrededor de mitad de semana”, anticipó.

“Independientemente de las probabilidades de formación, esta semana es posible que caigan fuertes lluvias e inundaciones repentinas en el este y el sur de Texas y Louisiana”, alertó el NHC.

La temporada de huracanes en el Atlántico va del 1 de junio al 30 de noviembre y se anticipa que este año sea uno normal o por debajo de lo normal en cuanto a desarrollo ciclónico se refiere.