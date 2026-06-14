Un temerario aventurero conocido como “El Spider-Man de Yemen” murió tras caer en el cráter de un volcán mientras intentaba escalar paredes rocosas sin equipo de seguridad, informaron las autoridades.

Al-Qaqa Ibn Antar, de 30 años, escalaba el viernes las empinadas paredes del cráter volcánico de la presa de Hardah, en la provincia sureña de Dhale, cuando perdió el agarre y cayó en el cráter de 120 metros (393 pies), según la Autoridad de Defensa Civil, que publicó un breve video que captó el momento de su caída.

El video, de 10 segundos, muestra a Antar escalando un acantilado rocoso sin ningún tipo de protección. En el acantilado que está ascendiendo, se ven nombres en árabe escritos en blanco a lo largo de la pared rocosa. Luego se le observa sujetándose del acantilado con la mano derecha, con la izquierda en el aire, antes de que aparentemente pierda el agarre con la derecha y caiga.

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Equipos de rescate, incluidos especialistas en buceo y en agua, fueron enviados para recuperar el cuerpo de Antar, que fue hallado por buzos a una profundidad de 30 metros (100 pies) bajo el agua. La operación de búsqueda y rescate, que duró cuatro horas, fue descrita como “compleja” debido a lo empinado y rocoso del lugar, lo que dificultó el acceso.

La presa de Hardah —también conocida como Haradhat Damt— es un cráter volcánico único ubicado cerca de la ciudad de Damt, en la provincia sureña de Dahle, en Yemen. Considerado un punto de referencia de la región, el cráter tiene paredes rocosas empinadas y un lago caliente y sulfuroso en su base.

Antar había ganado fama en redes sociales, donde publicaba videos realizando ascensos de alto riesgo en algunos de los terrenos más escabrosos de Yemen. Sus videos a menudo se volvían virales. En uno de ellos se le veía colgando del borde de un acantilado rocoso usando las manos desnudas, con las piernas balanceándose hacia una pendiente pronunciada, en una arriesgada maniobra sin equipo de seguridad.

La Autoridad de Defensa Civil instó a quienes escalan y practican deportes de aventura a respetar los procedimientos de seguridad y emitió una advertencia para que utilicen “equipo de protección adecuado para evitar incidentes similares”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.