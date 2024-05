El pasado domingo por la mañana, de acuerdo con un aviso de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés), el avión del expresidente Donald Trump, chocó contra un jet privado que se encontraba estacionado en el Aeropuerto Internacional de West Palm Beach, en Florida.

En el aviso emitido por la FAA, se puede leer: “la aeronave en rodaje y el winglet, golpearon el elevador trasero de un jet estacionado”, es decir, que el avión que se encontraba en movimiento chocó, con el extremo de su ala, a la aeronave detenida.

Los medios de comunicación estadounidenses no tardaron en descubrir que el avión involucrado se trataba del Boeing 757 del expresidente Donald Trump, conocido como Trump Force One. La razón es que en el aviso se indica que el número de matrícula de la aeronave es N757AF que, de acuerdo con los registros de la FFA es un avión a nombre de DJT Operations.

PUBLICIDAD

Si cabía alguna duda, el número de matrícula es claramente visible en el lado lateral del avión de Trump que lleva su nombre en todo lo largo.

La situación despertó el interés, por lo que el medio WFLA se puso en contacto con las autoridades del aeropuerto de Florida para conocer los detalles y un portavoz respondió: “un Boeing 757 de propiedad privada aterrizó de manera segura en el Aeropuerto Internacional de West Palm Beach alrededor de la 1:20 a.m. hora local del domingo 12 de mayo”.

Se especificó que el choque ocurrió contra un avión corporativo que se encontraba estacionado y desocupado, y que el incidente se presentó en un área del aeropuerto donde la FAA no se encarga de dirigir el trayecto de los aviones.

El accidente fue menor, por lo que no se reportaron heridos y no se ha dado a conocer cuáles fueron los daños. Tampoco se especificó si Donald Trump se encontraba en el avión. La FAA todavía está investigando más acerca del incidente.

¿Cómo es por dentro el avión de Donald Trump?

El avión privado del ex mandatario corresponde a un modelo Boeing 757 que, de acuerdo con el medio The New York Post, fue renovado recientemente y está totalmente personalizado.

La aeronave cuenta con asientos de cuero blanco, paredes con paneles brillantes y una enorme pantalla de televisión. También cuenta con detalles enchapados en oro, dos habitaciones privadas, tres baños, área de comedor y conferencias y un gran sistema de entretenimiento