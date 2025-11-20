Investigadores federales difundieron el jueves fotos dramáticas de un motor desprendiéndose de un avión de carga de UPS condenado, que se estrelló hace dos semanas en Kentucky, causando la muerte de 14 personas, y dijeron que había evidencia de grietas en el soporte del motor del ala izquierda.

Una serie de seis fotos publicadas por la Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés) mostró la parte trasera del motor comenzando a desprenderse antes de elevarse por encima del ala mientras surgían llamas. La siguiente imagen muestra el ala envuelta en fuego mientras el motor en llamas vuela sobre ella. La última imagen muestra el avión comenzando a despegar.

Pero el avión MD-11 solo alcanzó 30 pies (9.1 metros) del suelo, dijo la NTSB, citando el registrador de datos de vuelo en su primer informe formal, aunque preliminar, sobre el desastre ocurrido el 4 de noviembre en Louisville, Kentucky.

Tres pilotos a bordo del avión murieron junto con 11 personas más en tierra cerca del Aeropuerto Internacional Muhammad Ali.

La NTSB indicó que el avión aún no había llegado al momento de una inspección detallada de las piezas clave del soporte del motor que presentaban fracturas. Todavía le faltaban casi 7,000 despegues y aterrizajes por completar. La última inspección se había realizado en octubre de 2021.

“Parece que UPS estaba realizando este mantenimiento dentro del marco de tiempo requerido, pero estoy seguro de que la FAA ahora va a considerar si ese marco de tiempo es adecuado”, dijo el experto en seguridad aeronáutica Jeff Guzzetti a The Associated Press tras leer el informe.

No está claro cuándo comenzaron a desarrollarse las grietas en el avión de 34 años ni si pudieron haber pasado desapercibidas en la inspección anterior. Otro experto en aviación, John Cox, señaló que “esto es desgaste normal en una aeronave”. Una pieza de metal como el soporte del motor, que vibra tanto cada vez que el avión vuela, eventualmente desarrollará grietas con el tiempo. Cox dijo que solo es cuestión de determinar con qué frecuencia deben inspeccionarse estas piezas y qué mantenimiento se requiere.

Toda la flota de MD-11 operada por UPS, FedEx y Western Global —junto con algunos DC-10 relacionados— fue puesta en tierra después de este accidente hasta que puedan ser inspeccionados y reparados, pero la Administración Federal de Aviación (FAA) aún no ha determinado qué será necesario.

Cox señaló que las aerolíneas deberán decidir si realmente vale la pena reparar estos aviones, considerando que ya planeaban retirarlos en los próximos años.