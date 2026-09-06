La Administración Federal de Aviación (FAA) confirmó que un avión de carga de Amazon que salió del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, en San Juan, se salió de la pista tras aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Miami.

Según la información confirmada por la agencia federal a NBC6, el incidente ocurrió alrededor de las 2:00 de la tarde, cuando el Boeing 767-300 de carga se salió de la pista luego de aterrizar.

Por el momento, no están claras las circunstancias que provocaron el incidente.

La FAA indicó que investigará lo ocurrido.

La aeronave chocó con varios vehículos y más de 60 unidades del Cuerpo de Bomberos y Rescate de Miami-Dade se encuentran en el lugar del incidente, según informó este departamento en una publicación en Facebook.

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“Al llegar al lugar, los profesionales se encontraron con un avión que se había incendiado como consecuencia del accidente, con intensas llamas y mucho humo. Los bomberos están trabajando para extinguir el incendio y atender a los heridos”, explicó.

Por ahora, se desconoce el número de heridos que ha dejado el incidente.