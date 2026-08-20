Un piloto murió y dos policías de Pensilvania resultaron heridos cuando una avioneta Cessna 150 chocó con el helicóptero en que viajaban los agentes, que realizaban ejercicios de entrenamiento rutinarios en un aeropuerto regional del estado.

El gobernador Josh Shapiro identificó a los uniformados como el cabo Bryce Corman y el agente Jason Mills, miembros de la unidad de aviación de la policía estatal de Pensilvania, quienes se espera que se recuperen de las heridas, de acuerdo con el canal 7 de la cadena ABC.

Mientras que la oficina forense identificó al piloto como Paul Sokoloski, de 57 años.

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El coronel George Bivens, comisionado interino de la policía estatal de Pensilvania, indicó que a eso de las 18:50 del miércoles el helicóptero en que viajaban los agentes sobrevolaba a varios metros de altura sobre una zona de césped cerca de una pista de aterrizaje del aeropuerto Carlisle, cuando la avioneta se aproximó por detrás, indicó además ABC.

De acuerdo con la investigación, la avioneta viró bruscamente a la derecha en el último instante e impactó contra el rotor de cola del helicóptero antes de chocar con su rotor principal.

La aeronave se estrelló a poca distancia y se partió en varios pedazos y el helicóptero perdió la cola y otras partes antes de estrellarse de lado. De acuerdo con la policía, Corman abrió una ventana y ayudó a Mills a salir ya que temían que la nave se incendiara.

La Administración Federal de Aviación y la Junta Nacional de Seguridad del Transporte investigan.