( The Associated Press )

Gaithersburg, Maryland. Dos personas fueron rescatadas el lunes de madrugada de una avioneta que se había estrellado horas antes contra una torre de electricidad en Maryland. El siniestro provocó apagones generalizados en el condado.

13 Fotos Miles se quedaron sin luz tras el accidente.

La aeronave quedó asegurada en la torre a las 12:16 a.m. de la madrugada y el primer ocupante fue extraído a las 12:25 a.m., indicó el jefe de bomberos del condado Montgomery, Scott Goldstein. El segundo fue rescatado a las 12:36 a.m..

Goldstein no especificó cuál de los dos hombres, identificados por la policía estatal de Maryland como el piloto Patrick Merkle, de 65 años, de Washington, D.C., y el pasajero Jan Williams, de 66, de Luisiana, fue rescatado primero. La avioneta había quedado atorada en la torre a unos 100 pies de altura.

PUBLICIDAD

Los dos sufrieron “lesiones graves” del choque e hipotermia, señaló el jefe de bomberos. Ambos fueron trasladados a centros locales de traumatología con lesiones que no ponían en riesgo sus vidas, añadió.

La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) había indicado antes en un comunicado que la aeronave monomotor, que había partido de White Plains, Nueva York, chocó contra las líneas eléctricas cerca del Aeroparque del Condado Montgomery en Gaithersburg alrededor de las 5:40 de la tarde. La FAA indicó que se trata de un Mooney M20J con dos personas a bordo.

Pete Piringer, portavoz del Servicio de Bomberos y Rescate del Condado Montgomery, dijo en Twitter que los rescatistas habían estado en contacto con los ocupantes durante el proceso de rescate. En un momento dado señaló en un mensaje en video que había tres personas en la nave, pero posteriormente aclaró que eran dos.

Varios electricistas trabajaron primero en los cables de alta tensión para que los rescatistas pudiera operar de forma segura, explicó Goldstein.

La compañía eléctrica Pepco reportó que unos 120,000 clientes seguían sin luz en Montgomery. En el momento del rescate se había restaurado el servicio en la mayoría del condado, aparte de la zona del accidente. Goldstein señaló que los siguientes pasos serían asegurar el avión, retirarlo y después recolocar los cables y reconectarlos.

Las autoridades del condado suspendieron las clases del lunes, señaló Piringer.

Gaithersburg es una ciudad de 69,000 habitantes a unas 24 millas al noroeste de Washington, D.C.

La causa del choque se desconocía. La FAA y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte investigarán lo ocurrido.