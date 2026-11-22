Lo que debía ser una celebración por la llegada de un bebé terminó en tragedia luego de que un tiroteo durante un baby shower dejara tres personas muertas, entre ellas el futuro padre del menor, y una mujer herida, la noche del sábado en Parma, Ohio.

Según informó la cadena WOIO, afiliada de CBS en Cleveland, los hechos ocurrieron alrededor de las 6:00 p.m. en el establecimiento Pandora’s Magical Events Venue, donde familiares y allegados se habían reunido para celebrar la próxima llegada de un bebé.

Durante la actividad se produjo un intercambio de disparos en el que estuvo involucrado el futuro padre, de 19 años, quien murió en el lugar. Las autoridades todavía investigan las circunstancias que desencadenaron el enfrentamiento.

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Las otras víctimas fatales fueron una adolescente de 17 años y un hombre de 45 años, quien era el padre de la mujer embarazada. Además, una mujer de 39 años sufrió una herida de bala en una pierna, aunque su condición no representa peligro para su vida.

Hasta el momento, la Policía no ha revelado las identidades de las víctimas ni ha establecido qué provocó el enfrentamiento.

La investigación continúa en curso.