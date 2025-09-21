NASHUA. Un tiroteo en un club campestre dejó múltiples heridos, informó la policía de New Hampshire el sábado por la noche.

La policía de Nashua indicó que las cámaras de vigilancia confirmaron la presencia de un tirador, quien se encuentra detenido. Añadieron que la investigación en el lugar de los hechos sigue activa, pero que no existe mayor peligro para el público. El tiroteo ocurrió en el Sky Meadow Country Club de Nashua.

No se dispuso de información sobre el estado de las víctimas de inmediato. Una imagen aérea de la escena, captada por WMUR-TV, mostró a varios equipos de emergencia dirigiéndose al lugar. La policía de Nashua informó en la plataforma social X que “no se presenten en la zona de Sky Meadow en este momento”.

New Hampshire detectives are at the Spit Brook Road fire station in Nashua, interviewing witnesses to tonight’s shooting.

La representante estadounidense Maggie Goodlander declaró en un comunicado que estaba “siguiendo de cerca los trágicos informes de un tiroteo esta noche en el Sky Meadow Country Club de Nashua” y que su corazón estaba con las víctimas, sus familias y toda la comunidad.

Nashua se encuentra a unos 70 kilómetros (45 millas) al noroeste de Boston, justo al otro lado de la frontera con Massachusetts. Dunstable, Massachusetts, vecina de Nashua, emitió una orden de confinamiento.