China, bajo el liderazgo del presidente Xi Jinping, utilizó la gastronomía como una herramienta de acercamiento político durante el banquete ofrecido al mandatario estadounidense Donald Trump.

Según informó “La Nación”, la cena diplomática reunió tradición culinaria, protocolo y mensajes simbólicos en medio de un encuentro clave entre ambas naciones.

El evento se desarrolló en un contexto marcado por el interés de fortalecer los canales de diálogo entre China y Estados Unidos. Aunque las diferencias comerciales y políticas siguen presentes, el encuentro buscó mostrar una imagen de cordialidad y disposición al entendimiento entre ambos gobiernos.

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Uno de los aspectos que más llamó la atención fue el menú preparado para la ocasión. De acuerdo con el medio “La Nación”, entre los platos destacados estuvieron el pato laqueado de Pekín, considerado el plato nacional de China, y las costillas de ternera, conocida como las preferida de Trump por la carne bien cocida.

Además, también ofrecieron una amplia variedad de postres para los invitados estadounidenses, entre ellos tiramisú, frutas con helado y un pastel con forma de trompeta

El platillo que provocó conversación fue el pato pekinés, un platillo emblemático de la cocina china que suele servirse en celebraciones especiales y visitas de alto nivel debido a su importancia cultural e histórica dentro del país asiático.

Además de resaltar la identidad gastronómica china, el banquete incorporó preparaciones más cercanas. Analistas internacionales interpretaron esta combinación culinaria como un gesto pensado para generar cercanía con la delegación estadounidense y crear un ambiente más amistoso durante el encuentro.

Este tipo de recibimientos evidencian cómo la comida puede convertirse en una herramienta diplomática. A través de sabores, ingredientes y presentaciones cuidadosamente seleccionadas, los gobiernos buscan transmitir hospitalidad, respeto y apertura sin recurrir únicamente al lenguaje político tradicional.

El encuentro ocurrió en un momento en el que las relaciones entre ambas potencias continúan siendo observadas con atención. Temas relacionados con comercio, tecnología y economía siguen ocupando un lugar central dentro de la agenda bilateral entre ambos países.

Este tipo de encuentros no son nuevos. A lo largo de los años, líderes como Richard Nixon 1972, Barack Obama en su visita a Pekín en 2017, así como Joe Biden 2024, este tipo de encuentros se dan en contextos de cooperación bilateral. Han participado en ceremonias donde la gastronomía y el protocolo fueron utilizados para fortalecer vínculos, reducir tensiones y proyectar mensajes de acercamiento entre ambas potencias.

Más allá del simbolismo gastronómico, el encuentro también dejó expectativa sobre los posibles acuerdos y avances diplomáticos que puedan surgir entre ambas potencias en los próximos meses.