Washington. Un bar del estado de Wisconsin que había prometido regalar cerveza a sus clientes el día que muera el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, perderá su licencia para vender alcohol, informa este martes Fox News Digital.

El Departamento de Hacienda de Wisconsin comunicó a Minocqua Brewing Company, que cuenta con dos establecimientos en el estado, que su licencia será revocada a partir del próximo 4 de agosto por transportar cerveza enlatada desde Illinois sin los permisos correspondientes.

El pasado 22 de enero, la empresa sugirió en una publicación en Facebook que ofrecería una promoción de “cerveza gratis todo el día” cuando muriera Trump, aunque no mencionaba explícitamente el nombre del mandatario.

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Tras el fallido intento de asesinato contra Trump durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca del pasado abril, la cervecería publicó: “Bueno, casi conseguimos el #díadelacervezagratis”.

Minocqua Brewing Company pertenece al activista de izquierdas Kirk Bangstad, quien ha prometido “luchar con uñas y dientes” para mantener abierto su negocio.

“Tendrán que sacarme a la fuerza de mis bares antes de que deje de vender cerveza a los progresistas sedientos que vienen a visitarnos”, escribió Bangstad en un comunicado en el que también pidió a sus clientes que contribuyeran a un fondo para cubrir los costes legales derivados de la revocación de la licencia.