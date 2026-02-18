JEFFERSON CITY. El fabricante de agroquímicos Bayer y los abogados de pacientes con cáncer anunciaron el martes un acuerdo de 7,250 millones de dólares para resolver miles de demandas en Estados Unidos que alegan que la compañía no advirtió a la población sobre la posibilidad de cáncer causada por su popular herbicida Roundup.

El acuerdo propuesto se produce mientras la Corte Suprema de Estados Unidos se prepara para escuchar en abril los argumentos sobre la afirmación de Bayer de que la aprobación de Roundup por parte de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos sin una advertencia sobre el riesgo de cáncer debería invalidar las demandas presentadas en los tribunales estatales. Ese caso no se vería afectado por el acuerdo propuesto.

PUBLICIDAD

Sin embargo, el acuerdo eliminaría parte del riesgo de un eventual fallo de la Corte Suprema. Los pacientes tendrían la garantía de recibir el dinero del acuerdo incluso si la Corte Suprema falla a favor de Bayer. Y Bayer estaría protegida de posibles costos mayores si el tribunal superior falla en su contra. Bayer, con sede en Alemania, que adquirió Monsanto, fabricante de Roundup, en 2018, cuestiona la afirmación de que el ingrediente clave de Roundup, el glifosato, pueda causar linfoma no Hodgkin. Sin embargo, la compañía ha advertido que el aumento de los costos legales amenaza su capacidad para seguir vendiendo el producto en los mercados agrícolas estadounidenses.

“La incertidumbre de los litigios ha plagado a la compañía durante años, y este acuerdo le abre el camino hacia el cierre”, declaró el martes el director ejecutivo de Bayer, Bill Anderson.

El acuerdo propuesto se presentó en el Tribunal de Circuito de Sàn Luis, Misuri, sede de la división de ciencias de cultivos de Bayer en Estados Unidos y el estado donde se han presentado muchas de las demandas. El acuerdo aún necesita la aprobación del tribunal.

Los pagos del acuerdo a los enfermos variarían

Se han presentado alrededor de 200,000 demandas relacionadas con Roundup contra Bayer. Esto incluye a más de 125,000 demandantes que demandaron desde 2015, según los documentos del acuerdo. Pocos casos han llegado a los jurados, con 13 veredictos a favor de Bayer y 11 a favor de los demandantes, incluyendo una indemnización de 2,100 millones de dólares otorgada por un jurado de Georgia el año pasado. Otros ya se han resuelto mediante acuerdos separados, incluyendo dos recientes que atenderían unas 77,000 demandas, según los documentos judiciales.

PUBLICIDAD

El nuevo acuerdo nacional propuesto está diseñado para abordar la mayoría de las demandas restantes, así como cualquier caso adicional que se presente en los próximos años por personas que estuvieron expuestas a Roundup antes del martes. Si demasiados demandantes optan por no participar en el acuerdo propuesto, Bayer afirmó que se reserva el derecho de cancelarlo. Sin embargo, Bayer no especificó cuántas personas optarían por no participar.

El acuerdo exige que Bayer realice pagos anuales a un fondo especial durante un máximo de 21 años, por un total de hasta 7,250 millones de dólares. La cantidad pagada a las personas variaría según el uso de Roundup, la edad en el momento del diagnóstico y la gravedad de su linfoma no Hodgkin. Un trabajador agrícola, industrial o de jardinería expuesto prolongadamente al Roundup recibiría un promedio de $165,000 si se le diagnosticara una forma agresiva de la enfermedad antes de los 60 años, según el acuerdo propuesto. Mientras tanto, un usuario residencial de Roundup diagnosticado entre los 60 y los 77 años con una forma menos agresiva de la enfermedad recibiría un promedio de $20,000. Y aquellos diagnosticados a los 78 años o más recibirían un promedio de $10,000.

“Ningún acuerdo puede anular un diagnóstico, pero este acuerdo está diseñado para garantizar que tanto los pacientes de hoy como los de mañana tengan acceso a una compensación significativa”, declaró el abogado Christopher Seeger, quien representará a los demandantes actuales en virtud del acuerdo.

Queda por ver si esa compensación es significativa para los pacientes. El abogado Matt Clement, quien representa a unos 280 demandantes de Roundup, se mostró sorprendido por el acuerdo propuesto y prevé que muchos de sus clientes optarán por no participar.

PUBLICIDAD

Los pagos propuestos “son excesivamente bajos”, afirmó Clement.

Bayer obtiene el respaldo de Trump en los tribunales

Debido a demandas judiciales, Bayer ya ha dejado de usar glifosato en Roundup, que se vende en el mercado estadounidense de césped y jardín residencial. Sin embargo, el glifosato permanece en productos agrícolas. Está diseñado para usarse con semillas genéticamente modificadas que pueden resistir el efecto letal del herbicida, lo que permite a los agricultores producir más y conservar el suelo al labrarlo menos.

Aunque algunos estudios asocian el glifosato con el cáncer, la EPA ha declarado que no es probable que sea cancerígeno para los humanos cuando se usa según las indicaciones. La etiqueta aprobada a nivel federal para Roundup no incluye ninguna advertencia sobre el riesgo de cáncer.

Bayer sostiene que las leyes federales sobre pesticidas impiden que los estados adopten etiquetado adicional para los productos y, por lo tanto, prohíben las demandas por omisión de advertencia presentadas bajo las leyes estatales. Bayer presenta este argumento ante la Corte Suprema en una apelación de un caso de Misuri que otorgó 1.25 millones de dólares a un hombre que desarrolló linfoma no Hodgkin después de rociar Roundup en un jardín comunitario en San Luis.

La administración del presidente Donald Trump ha intervenido a favor de Bayer, revirtiendo la postura de la administración del expresidente Joe Biden y enfrentándola a algunos partidarios de la agenda “Make America Healthy Again”, quienes se oponen a otorgarle a la compañía la inmunidad legal que busca.

Simultáneamente, la compañía ha estado presionando a las legislaturas estatales para proteger a los fabricantes de pesticidas de demandas estatales por omisión de advertencias cuando sus productos cumplen con los requisitos federales de etiquetado. Dakota del Norte se convirtió en el primer estado en promulgar una ley de este tipo el pasado abril. Georgia se convirtió en el segundo estado en hacerlo en mayo.