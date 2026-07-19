Un bebé de un año sobrevivió de manera milagrosa luego de caer desde la ventana de un apartamento ubicado en un quinto piso de un edificio en el condado del Bronx, en la ciudad de Nueva York. Tras el incidente, un hombre fue arrestado y enfrenta cargos por poner en peligro el bienestar del menor.

De acuerdo con El Diario, que cita información de la Policía de Nueva York (NYPD) y del New York Post, el accidente ocurrió alrededor de las 6:40 de la tarde del viernes en un edificio localizado en el 593 de Oak Terrace, cerca de Beekman Avenue, en el sector de Mott Haven.

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Las autoridades indicaron que el niño cayó por una ventana ubicada en la parte trasera del apartamento. Equipos de emergencia lo trasladaron de inmediato al Harlem Hospital Center, donde fue ingresado en condición crítica. No obstante, los médicos informaron posteriormente que el menor se encuentra estable y se espera que sobreviva.

Como parte de la investigación, la Policía arrestó a un hombre de 37 años, cuya identidad no fue divulgada de inmediato. El sospechoso fue acusado de actuar de manera imprudente al poner en riesgo la integridad física del menor. Hasta el momento, las autoridades no han precisado la relación que mantiene con el niño.

El caso permanece bajo investigación para determinar cómo el menor logró acceder a la ventana y si la vivienda contaba con las medidas de seguridad requeridas para prevenir este tipo de accidentes.

Las caídas desde ventanas representan una de las principales causas de lesiones graves en niños pequeños durante los meses de calor, cuando muchas familias mantienen las ventanas abiertas. Por ello, las autoridades de Nueva York recomiendan instalar protectores de ventanas aprobados y mantener los muebles alejados de ellas para evitar que los menores puedan trepar y exponerse al peligro.