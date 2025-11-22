A medida que las autoridades de salud investigan los más de 30 casos de botulismo infantil que se han vinculado a la fórmula láctea ByHeart desde agosto, los padres de familia que aseguran que sus hijos contrajeron la misma enfermedad meses antes del brote actual también exigen respuestas.

Las autoridades de salud pública de California confirmaron la noche del viernes que seis de los bebés en ese estado que consumieron la fórmula ByHeart recibieron atención por botulismo entre noviembre de 2024 y junio de 2025, hasta nueve meses antes del brote que ha enfermado a por lo menos 31 bebés en 15 estados.

En ese momento, “no había suficiente evidencia para sospechar de inmediato de una fuente común”, señaló el Departamento de Salud Pública de California en un comunicado.

Incluso ahora, “no podemos conectar ningún caso previo al 1 de agosto con el brote actual”, indicaron las autoridades.

Los padres de por lo menos cinco de los bebés señalaron que sus hijos recibieron atención por esta rara y potencialmente mortal enfermedad después de que tomaron la fórmula ByHeart a finales de 2024 y principios de 2025, según informes compartidos con The Associated Press por Bill Marler, un abogado de seguridad alimentaria con sede en Seattle que representa a las familias.

Amy Mazziotti, de 43 años y oriunda de Burbank, California, comentó que su hijo Hank, entonces de 5 meses de edad, se enfermó y fue tratado por botulismo en marzo, semanas después de que comenzó a tomar biberones con la fórmula ByHeart.

Katie Connolly, de 37 años y residente de Lafayette, California, dijo que su hija, M.C., entonces de 8 meses, fue hospitalizada en abril por botulismo después de que se le alimentó con la fórmula de ByHeart con la esperanza de que ayudara a su bebé a dormir.

Durante meses, ninguna de las madres tenía idea de dónde podrían haber surgido las infecciones. Este tipo enfermedades en bebés por lo general son causadas por esporas que se propagan en el ambiente o por miel contaminada.

Luego ByHeart ordenó el retiro de todos sus productos a nivel nacional el 11 de noviembre en relación con el creciente número de casos de botulismo infantil.

En cuanto escuchó que era ByHeart, Mazziotti dijo que pensó: “Esto no puede ser una coincidencia”.

Los funcionarios de ByHeart confirmaron esta semana que las pruebas de laboratorio en fórmulas sin abrir encontraron que algunas muestras estaban contaminadas con el tipo de bacteria que conduce al botulismo infantil.

Marler dijo que al menos otros tres casos anteriores al brote involucraron a bebés que tomaron ByHeart y recibieron atención médica por botulismo, según sus familias. Uno de ellos consumió la fórmula ByHeart en diciembre de 2024. Los otros dos se enfermaron meses más tarde, destacó.

Un funcionario de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus iniciales en inglés) dijo que los investigadores federales estaban al tanto de los reportes previos de enfermedades, pero que los esfuerzos actuales se centran en comprender el inusual aumento de docenas de infecciones documentadas desde el 1 de agosto.

“Eso no significa necesariamente que no sean parte de esto”, dijo la doctora Jennifer Cope, una científica de los CDC que encabeza la investigación. “Es sólo que ahora mismo, nos estamos enfocando en este marcado incremento”.

Como ha pasado tanto tiempo y debido a que es posible que los padres de los bebés que se enfermaron antes no hayan registrado los números de lote del producto ni guardado las latas vacías de fórmula, “será más difícil vincularlos definitivamente” al brote, explicó Cope.

Connolly dijo que siente que su hija ha sido olvidada.

“Lo que quiero saber es por qué los casos que comenzaron en agosto provocaron una investigación, pero los casos que comenzaron en marzo no”, dijo Connolly.

Cope y otros funcionarios de salud dijeron que el fuerte indicio que conecta a ByHeart con los casos de botulismo infantil sólo se hizo evidente en las últimas semanas.

Antes de este brote, ninguna fórmula infantil en polvo en Estados Unidos había dado positivo para el tipo de bacteria que conduce al botulismo, dijeron las autoridades de salud de California. El número de casos también se encontraba dentro de un rango esperado. Análisis de una lata de fórmula abierta que se le dio a un bebé enfermo a principios de este año no arrojó rastros de la bacteria.

Luego, a partir de agosto y hasta octubre, se identificaron más casos en el este del país que involucraban un tipo de toxina rara vez detectada en la región, indicaron las autoridades. Se registraron más casos en bebés muy pequeños y más casos involucraron a la fórmula ByHeart, que representa menos del 1% de la fórmula infantil que se vende en Estados Unidos.

Después de que una muestra de una lata de fórmula ByHeart que se le dijo a un bebé enfermo arrojó positivo a principios de este mes para el germen que conduce a la enfermedad, las autoridades notificaron a los CDC, a la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA por sus iniciales en inglés) y a la población.

Menos de 200 casos de botulismo infantil se reportan cada año en Estados Unidos. La enfermedad es causada cuando los bebés ingieren esporas que germinan en el intestino y producen una toxina. La bacteria que conduce a la enfermedad es ubicua en el ambiente, incluyendo el suelo y el agua, por lo que a menudo la fuente es desconocida.

Funcionarios del Programa de Tratamiento y Prevención del Botulismo Infantil de California rastrean los reportes de botulismo y la distribución del único tratamiento para la enfermedad, un medicamento intravenoso llamado BabyBIG.

Expertos externos en seguridad alimentaria dijeron que los CDC deberían incluir los casos anteriores como parte del brote actual si los bebés consumieron la fórmula ByHeart y fueron tratados por botulismo.

“Sin lugar a dudas, deberían ser incluidos”, dijo Frank Yiannas, ex subcomisionado de políticas alimentarias y respuesta de la FDA. “¿Por qué no deberían ser incluidos?”.

Sandra Eskin, directora ejecutiva de STOP Foodborne Illness, un grupo de defensa, estuvo de acuerdo.

“Este brote es traumático para los padres”, dijo. “Pudieron haber alimentado a sus recién nacidos y bebés con un producto que asumieron que era seguro. Y ahora están lidiando con la hospitalización y la enfermedad grave de sus bebés”.

Connolly y Mazziotti dijeron que sus bebés están mejorando, aunque todavía tienen algunos efectos persistentes. El botulismo causa síntomas que incluyen estreñimiento, mala alimentación, debilidad en la cabeza y las extremidades y otros problemas.

Después de meses de incertidumbre sobre la posible causa de la infección, Connolly dijo que “se obsesionó por completo” con la relación con la fórmula ByHeart. Ahora, sólo quiere respuestas.

“Merecemos conocer los datos que pueden ayudarnos a entender cómo se enfermaron nuestros bebés”, dijo.