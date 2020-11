(The Associated Press)

El demócrata Joe Biden amplió su ventaja sobre el presidente Donald Trump en el disputado estado de Pensilvania y de camino a la Casa Blanca.

Para la tarde del viernes, el demócrata tenía una ventaja de más de 19,500 votos de las más de 6.5 millones de papeletas presentadas. Eso representa un margen de alrededor del 0.29%. La ley estatal indica que debe realizarse un recuento en caso de que el margen entre los dos candidatos sea menor al 0.5%.

The Associated Press no ha declarado a un ganador en la entidad.

El sitio web de la secretaría de Estado de Pensilvania señaló el viernes que aún debían contabilizarse más de 102,541 votos por correo, muchos de ellos en el condado de Allegheny, un área demócrata en la que se ubica Pittsburgh, y en el bastión demócrata del condado de Filadelfia.

Además, posiblemente haya decenas de miles de papeletas provisionales que aún no se han computado, aunque de momento se desconoce la cifra exacta. Esos votos serán contabilizados una vez que las autoridades verifiquen si son elegibles para ser incluidos.

Pensilvania es uno de los estados en donde hasta el momento hay un apenas un ligero margen que separa a Biden y Trump en su lucha por los 270 votos electorales necesarios para ganar la presidencia.