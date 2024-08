NUEVA ORLEANS. El presidente Joe Biden se centra en los objetivos políticos más cercanos a su corazón ahora que ya no está buscando un segundo mandato, visitando Nueva Orleans el martes para promover la iniciativa de su administración “Moonshot”, con el objetivo de reducir drásticamente las muertes por cáncer.

El presidente y la primera dama, Jill Biden, recorrieron las instalaciones médicas que reciben fondos federales para investigar tratamientos contra el cáncer en la Universidad de Tulane, donde los investigadores demostraron con un trozo de carne cruda cómo están trabajando para mejorar la tecnología de escaneado para distinguir rápidamente entre células sanas y cancerosas durante las cirugías.

A continuación, ambos ayudaron a anunciar la concesión de 150 millones de dólares por parte de la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada para la Salud. Con ellos se financiarán ocho equipos de investigadores de todo el país que trabajan para ayudar a los cirujanos a extirpar con más éxito los tumores de las personas con cáncer. En total, la Agencia ha concedido 400 millones de dólares para desarrollar tratamientos innovadores contra el cáncer.

La cirugía del cáncer “requiere los mejores cirujanos y cobra un alto peso en las familias”, dijo Biden. Añadió que la demostración de la última tecnología que presenció ofrecería a los médicos una forma de visualizar los tumores en tiempo real, reduciendo la necesidad de cirugías posteriores.

“Nos estamos moviendo con rapidez porque sabemos que todas las familias afectadas por el cáncer se encuentran en una carrera contra el reloj”, afirmó Biden.

Entre los equipos que recibirán los fondos, figuran los de Tulane, Dartmouth College, Johns Hopkins University, Rice University, University of California, San Francisco, University of Illinois Urbana-Champaign, University of Washington y Cision Vision de Mountain View, California.

Antes de dejar el cargo en enero, Biden espera acercar a EE.UU. al objetivo que se fijó en 2022 de reducir en un 50% las muertes por cáncer en los próximos 25 años, y mejorar la vida de los cuidadores y los enfermos de cáncer.

“Soy un optimista congénito sobre lo que pueden hacer los estadounidenses”, dijo Biden. “Es mucho lo que estamos haciendo. Importa”.

Los expertos afirman que el objetivo es alcanzable - con las inversiones adecuadas.

“Estamos curando a personas de enfermedades que antes creíamos absolutamente intratables y de las que no se podía sobrevivir”, afirmó Karen Knudsen, Directora General de la Sociedad Americana del Cáncer y de la Red de Acción contra el Cáncer de la Sociedad Americana del Cáncer.

El cáncer es la segunda causa de muerte en Estados Unidos, después de las cardiopatías. Sólo este año, la Sociedad Americana del Cáncer calcula que se diagnosticarán 2 millones de nuevos casos y 611,720 personas morirán de enfermedades oncológicas.

Aun así, “si toda la innovación acabara hoy y pudiéramos conseguir que la gente tuviera acceso a las innovaciones que conocemos ahora mismo, creemos que podríamos reducir la mortalidad por cáncer entre un 20 y un 30% más”, afirmó Knudsen.

El tema es lo suficientemente personal para Biden como para que, en su reciente discurso en el Despacho Oval sobre su retirada de la campaña de 2024, el presidente prometiera seguir luchando por “mi Moonshot contra el cáncer, para que podamos acabar con el cáncer tal y como lo conocemos.”

“Porque podemos hacerlo”, dijo entonces Biden.

En ese discurso dijo que la iniciativa sería una prioridad de sus últimos meses en el cargo, junto con trabajar para fortalecer la economía y defender el derecho al aborto, proteger a los niños de la violencia armada y hacer cambios en el Tribunal Supremo, al que calificó de “extremista” en su actual composición durante un acto reciente.

Tanto al presidente como a la primera dama se les han extirpado lesiones de la piel en el pasado, que se determinó eran carcinoma basocelular, una forma de cáncer común y fácil de tratar. En 2015, su hijo mayor, Beau, murió de un agresivo cáncer cerebral a los 46 años.

La agenda pública del presidente ha sido mucho más tranquila desde que abandonó la carrera y respaldó a la vicepresidenta Kamala Harris, lo que hace que el viaje del martes destaque.

Activistas contra el cáncer han elogiado a Biden por mantener el cáncer en el punto de mira, reunir a las partes interesadas y recabar compromisos de empresas privadas, organizaciones sin ánimo de lucro y grupos de pacientes.

Afirman que la atención adicional que ha prestado la administración ha puesto al país en vías de reducir las tasas de mortalidad por cáncer al menos a la mitad, evitando más de 4 millones de muertes por esta enfermedad, de aquí a 2047. Para ello ha reforzado el acceso a los tratamientos contra el cáncer y ha recordado a la población la importancia de las pruebas de detección, que sufrieron un revés durante la pandemia de coronavirus.

“La pasión y el compromiso del Presidente Biden con este esfuerzo han marcado diferencias monumentales para toda la comunidad oncológica, incluidos los enfermos de cáncer”, afirmó Jon Retzlaff, responsable de política de la Asociación Americana para la Investigación del Cáncer.

De cara al futuro, Retzlaff afirmó: “Lo primero es que veamos un apoyo financiero anual sólido, sostenido y predecible para los Institutos Nacionales de Salud. Y, si vemos que a través de NIH y a través del Instituto Nacional del Cáncer, los programas que se han creado a través de la moonshot cáncer se le permitirá continuar “.

Según Knudsen, de la Sociedad Americana contra el Cáncer, entre las iniciativas de Biden se incluyen cambios que hacen que las pruebas de detección y la atención oncológica sean más accesibles para más personas.

Por ejemplo, Medicare ha empezado a pagar las colonoscopias de seguimiento si una prueba basada en las heces sugiere cáncer, dijo, y Medicare pagará ahora los servicios de navegación para guiar a los pacientes a través del laberinto de su atención del cáncer.

“Ya se ha pagado la investigación sobre el cáncer. Ya han pagado la innovación. Ahora vamos a hacérsela llegar a la gente”, dijo Knudsen.

También dijo que le gustaría que el próximo gobierno prohibiera los cigarrillos con sabor a mentol, lo que, según ella, podría salvar 654,000 vidas en los próximos 40 años.

Los científicos comprenden ahora que el cáncer no es una enfermedad única, sino cientos de enfermedades que responden de forma diferente a los distintos tratamientos. Algunos tipos de cáncer tienen biomarcadores que pueden ser objeto de fármacos que frenan el crecimiento del tumor. Hay muchas más dianas por descubrir.

“Esperamos que el próximo gobierno, sea quien sea, siga haciendo hincapié en nuestro compromiso nacional de acabar con el cáncer tal y como lo conocemos”, declaró la Dra. Crystal Denlinger, Directora General de la National Comprehensive Cancer Network, un grupo de centros oncológicos de élite.