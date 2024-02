Justo después de asegurar al pueblo estadounidense que no tiene problemas con la memoria, el presidente Joe Biden volvió a cometer un desliz al confundir al presidente de Egipto con el de México.

“Como todos saben, inicialmente el presidente de México, Sisi, no quería abrir la puerta para la entrada de material humanitario”, mencionó Biden ante decenas de periodistas.

“Hablé con él, y lo convencí de abrir la puerta... Me he esforzado mucho. Es muy difícil conseguir que llegue la ayuda humanitaria a Gaza”, continuó diciendo, sin corregir que no hacía referencia al presidente de México Andrés Manuel López Obrador, sino al de Egipto, Abdel Fatah al Sisi.

Esta fue la segunda vez en una semana que Biden presenta algún tipo de confusión. El pasado miércoles este aseguró haber conversado en el 2021 con el excanciller alemán Helmut Kohl. Sin embargo, Kohl murió en el 2017.

Biden, quien busca la reelección, ha sido ampliamente cuestionado sobre sus constantes confusiones. Una encuesta revelada a inicios de febrero por la cadena CNN muestra de Donald Trump, el favorito para ganar la candidatura republicana a la presidencia, supera a Biden.

Según la referida encuesta, Biden estaría 4 puntos por debajo de Trump.