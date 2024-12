El presidente Joe Biden eludió el martes las preguntas sobre su decisión de no respetar su palabra e indultar a su hijo Hunter, haciendo caso omiso de las peticiones para que explicara su marcha atrás mientras realizaba su primer viaje presidencial a Angola.

Desechando las preguntas formuladas a gritos con una carcajada durante una reunión con el presidente angoleño João Lourenço en el palacio presidencial, Biden dijo a la delegación angoleña “bienvenidos a Estados Unidos”. Biden no tenía previsto aceptar preguntas de la prensa durante su viaje a África, según dijo el lunes a los periodistas su secretaria de prensa, Karine Jean-Pierre, y ha evitado en gran medida cualquier interacción con los periodistas desde la victoria del presidente electo Donald Trump el mes pasado.

La decisión de Biden de ofrecer a su hijo un indulto general por acciones cometidas en los últimos 11 años ha provocado un revuelo político en Washington, después de que el presidente dijera repetidamente a la opinión pública que no usaría sus poderes extraordinarios en beneficio de sus familiares. Y Biden afirmó que su propia Secretaría de Justicia había presidido un “error judicial” al procesar a su hijo.

La marcha atrás suscitó las críticas de muchos demócratas, que están trabajando para calibrar su acercamiento a Trump mientras se prepara para hacerse cargo del Despacho Oval en siete semanas, ya que temen que el indulto —y las afirmaciones de Biden de que su hijo fue procesado por razones políticas— erosionen su capacidad de hacer retroceder las maniobras legales del presidente entrante. Además, amenaza con enturbiar el legado de Biden, que se prepara para dejar el cargo el 20 de enero.

En junio, Biden dijo a los periodistas mientras su hijo se enfrentaba a un juicio por un caso de armas en Delaware: “Yo acato la decisión del jurado. Lo haré y no le indultaré”.

En julio, Jean-Pierre dijo a los periodistas: “Sigue siendo un no. Será un no. Es un no. Y no tengo nada más que añadir”. ¿Indultará a su hijo? No.”

En noviembre, días después de la victoria de Trump, Jean-Pierre reiteró ese mensaje: “Nuestra respuesta es la misma, es decir, no”.