El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, urgió este miércoles al Congreso a aprobar nuevos fondos para Ucrania, alertando de que si el líder ruso, Vladímir Putin, gana la guerra, “no parará”.

“No podemos dejar que Putin gane”, apuntó el mandatario el mismo día en que el Senado, de mayoría demócrata, somete a votación un paquete presupuestario de unos 105,000 millones de dólares que incluye más de 61,000 millones en ayuda militar para los ucranianos.

El Congreso lleva meses discutiendo la idoneidad de aprobar más ayuda militar para Ucrania. Muchos republicanos cuestionan que Estados Unidos deba seguir financiando una guerra a la que ya ha destinado más de 75,000 millones.

El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, envió el martes una misiva a la Casa Blanca en la que avisaba que sin promover reformas profundas para regular la inmigración, su grupo no va a apoyar los fondos para Ucrania.

“Estoy dispuesto a hacer concesiones importantes en la frontera. Necesitamos arreglar el sistema fronterizo. No funciona. Y hasta el momento no he obtenido respuesta”, indicó Biden en una comparecencia ante la prensa en la Casa Blanca.

La Casa Blanca había alertado este lunes de que a final de año el Gobierno estadounidense no tendrá dinero para apoyar a Ucrania en su lucha contra Rusia y se quedará sin recursos para adquirir más armas y equipos para Kiev.

De los fondos ya aprobados, el Departamento de Estado anunció este miércoles un nuevo paquete de ayuda por valor de 175 millones de dólares, que incluye munición para los Sistemas de Cohetes de Artillería de Alta Movilidad (HIMARS, por sus siglas en inglés).

Pero según insistió Biden, se necesita más dinero y los republicanos están comprometiendo esa ayuda a cambio de reformas migratorias.

“Déjenme ser claro. Necesitamos soluciones reales. Puse sobre la mesa un plan integral en mi primer día en el cargo. Dejé claro que necesitamos que el Congreso haga cambios”, añadió el presidente, subrayando que está dispuesto a hacer “mucho más” al respecto.

Biden dijo estar preparado para abordar incluso “un cambio de política”, recalcando que ha pedido financiación para más agentes y jueces fronterizos y que son los republicanos quienes deben decidir si quieren de verdad una solución en la frontera con México.

Horas antes de que el Senado vote el nuevo paquete, el mandatario advirtió de que los republicanos están deseando dar a Putin “el mayor regalo que podría desear”: que Estados Unidos abandone su liderazgo global.

“Todos hemos visto la brutalidad que ha provocado en Ucrania, invadiendo otro país, intentando subyugar a sus vecinos a su mano de hierro, cometiendo atrocidades contra civiles ucranianos, tratando de sumergirlos en el frío y la oscuridad del invierno bombardeando su red eléctrica”, lamentó.