El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prometió este martes que su país dará a Israel todo lo que necesite para defenderse en respuesta al ataque que perpetró el sábado Hamás y que ha provocado una escalada de violencia con centenares de víctimas mortales en ambos lados.

“Debemos ser absolutamente claros: estamos junto a Israel”, dijo el mandatario en un discurso desde la Casa Blanca.

“Nos aseguraremos de que Israel tenga lo que necesita para cuidar a sus ciudadanos y defenderse, para responder a este ataque. No hay justificación para el terrorismo. No hay excusa. Hamás no defiende el derecho del pueblo palestino a la dignidad y la autodeterminación. Su objetivo declarado en relación con el Estado de Israel es matar al pueblo judío. Utilizan a civiles palestinos como escudos humanos”, dijo Biden en unas declaraciones especialmente duras.

PUBLICIDAD

Antes de las expresiones de Biden, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, habló con el ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Eli Cohen, para discutir la ayuda que Estados Unidos puede prestar a este país.

Blinken reafirmó ante Cohen el compromiso de Estados Unidos en ayudar a Israel, entre otras cosas para tratar de lograr la liberación de los rehenes apresados por el grupo islamista.

También recordó que la administración estadounidense va a mirar “pasos adicionales” que se podrían dar y mencionó que la potencia norteamericana ha enviado el portaaviones Gerald R. Ford de la Armada al Mediterráneo oriental.

Según Smith, “Estados Unidos será capaz de permanecer centrado” en su “asociación y compromiso con la seguridad de Israel, al tiempo que también cumple” con su compromiso de seguir apoyando a Ucrania.

En Israel han muerto más de 900 personas a causa del ataque de Hamás, que ha dejado además 2,800 heridos, mientras que en la Franja los intensos bombardeos israelíes han causado 765 muertos y más de 4,000 heridos, según fuentes médicas.