La rápida expansión de la inteligencia artificial (IA) continúa generando interrogantes sobre el futuro del empleo, la educación y la medicina. Mientras algunos temen que esta tecnología termine reemplazando a millones de trabajadores, el cofundador de Microsoft, Bill Gates, sostiene que la IA tiene el potencial de mejorar la calidad de vida de las personas y facilitar el acceso a servicios esenciales.

Desde hace años, Gates ha defendido el valor humanitario de la inteligencia artificial. Aunque reconoce que su adopción todavía genera dudas y resistencia, considera que la tecnología terminará integrándose de manera natural en la vida cotidiana, tal como ocurrió con otras innovaciones que inicialmente despertaron preocupación.

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Según el empresario, durante la próxima década la IA podría convertirse en una herramienta capaz de ofrecer asesoramiento de alta calidad en áreas tan importantes como la salud y la educación. Esta evolución, afirma, permitiría acercar conocimientos especializados a comunidades que actualmente enfrentan dificultades para acceder a médicos o maestros.

Durante una conversación en el pódcast Unconfuse Me with Bill Gates, el magnate señaló que la inteligencia artificial podría desempeñar un papel cada vez más relevante en el ámbito médico. Aunque considera que la labor de los médicos seguirá siendo difícil de reemplazar por completo, no descarta que sistemas impulsados por IA sean capaces de diagnosticar enfermedades y orientar tratamientos en el futuro.

Gates también ha planteado que el impacto de esta tecnología podría extenderse al mercado laboral. En una entrevista concedida el año pasado al programa The Tonight Show, conducido por Jimmy Fallon, sugirió que la automatización de tareas rutinarias podría reducir significativamente la cantidad de horas trabajadas por semana.

“¿Cómo serán los trabajos? ¿Deberíamos trabajar solo dos o tres días a la semana?”, planteó Gates durante la conversación.

El empresario ya había expresado una idea similar tras la aparición de herramientas como ChatGPT, cuando afirmó que la sociedad podría llegar, eventualmente, a un escenario en el que una semana laboral de tres días se convierta en la norma gracias al aumento de la productividad impulsado por la inteligencia artificial.