La Corte Suprema se puso del lado del fabricante del herbicida Roundup el jueves, en un fallo que podría bloquear miles de demandas según las cuales la compañía no advirtió a la gente que el producto podría causar cáncer.

El caso llegó ante los jueces después de una ola de litigios que incluyó algunos veredictos de varios miles de millones de dólares contra el fabricante agroquímico global Bayer, con sede en Alemania, que adquirió Roundup cuando compró a su fabricante original, Monsanto, en 2018.

La decisión es una victoria para la administración Trump, pero provocó indignación entre aliados del movimiento “ Make America Healthy Again” que quieren frenar el uso de pesticidas.

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El máximo tribunal, en una decisión de 7-2, determinó que la empresa no puede ser demandada en tribunales estatales por falta de advertencia porque las regulaciones federales han considerado improbable un vínculo con el cáncer y no exigen etiquetas. Aunque se centra en Roundup, el fallo podría afectar reclamaciones similares contra otros productos pesticidas.

“Esta decisión es buena para los agricultores estadounidenses que ayudan a alimentar al mundo”, declaró el CEO de Bayer, Bill Anderson. “Proporciona la claridad regulatoria necesaria para que innovadores como nosotros desarrollemos las herramientas agrícolas que garantizan un suministro de alimentos asequible”.

Aunque Bayer indicó que el fallo debería resultar en la desestimación de las demandas, la empresa anunció que planea seguir adelante con un acuerdo colectivo propuesto de 7.250 millones de dólares destinado a resolver muchas de las reclamaciones restantes.

El fallo fue denunciado por grupos ambientalistas y abogados que representan a personas que creen haber sido perjudicadas por Roundup.

“Este fallo de la Corte Suprema cierra injustamente las puertas de los tribunales a los estadounidenses enfermos por pesticidas”, indicó el abogado Christopher Seeger, propuesto como representante de los demandantes en el acuerdo. Pero dijo que un acuerdo aún permitiría que algunas personas reciban compensación.

La decisión “es un trágico retroceso para la salud pública y ambiental”, señaló Jay Feldman, director ejecutivo de Beyond Pesticides, un grupo de salud y medio ambiente.

El caso ante el tribunal fue presentado por el residente de Missouri John Durnell. Desarrolló un cáncer llamado linfoma no Hodgkin después de más de 20 años de servir como el “encargado de fumigar” de la asociación vecinal, usando Roundup en parques de su histórica comunidad de San Luis.

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Un jurado coincidió en que la empresa no le advirtió sobre posibles peligros de cáncer y le otorgó 1.25 millones de dólares. Es uno de miles de casos similares, incluidos algunos con indemnizaciones por daños de varios miles de millones de dólares.

Aún existe un intenso debate sobre el cáncer y el ingrediente clave de Roundup, el glifosato. La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer de la Organización Mundial de la Salud clasificó el químico como “probablemente carcinógeno” en 2015. La Agencia de Protección Ambiental ha determinado que no es probable que cause cáncer en humanos cuando se usa según las indicaciones.

La agencia aprobó una etiqueta sin advertencia sobre cáncer, y Bayer sostuvo que está obligada a seguir esos estándares federales. La Corte Suprema coincidió, al dictaminar que no pueden imponerse requisitos de advertencia separados mediante leyes y tribunales estatales. El fallo aún podría permitir otras demandas que aleguen problemas con la forma en que se diseñó el producto, ha señalado su abogada Ashley Keller.

Bayer cuestiona las afirmaciones sobre el cáncer, pero anteriormente reservó 16,000 millones de dólares para resolver casos, y a principios de este año propuso un acuerdo colectivo de 7,250 millones de dólares. Un juez federal dictaminó recientemente que el acuerdo propuesto se escuchará en un tribunal estatal de Missouri, donde se han presentado muchas de las demandas.

Al mismo tiempo, la empresa ha intentado persuadir a los estados para que aprueben leyes que la protejan de responsabilidad en demandas por falta de advertencia, y tres estados han aceptado.

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Se han presentado alrededor de 200,000 reclamaciones relacionadas con Roundup contra Bayer, en su mayoría de usuarios domésticos. Ha dejado de usar glifosato en el Roundup vendido en el mercado residencial de césped y jardinería en Estados Unidos.

La empresa ha dicho que quizá tenga que considerar retirar el glifosato de los mercados agrícolas de Estados Unidos si sigue siendo demandada. Grupos de la industria agrícola han dicho que Roundup es importante para un suministro de alimentos sólido.

“La decisión de hoy protege nuestro acceso a las herramientas que nos permiten cuidar nuestro suelo, proteger nuestros cultivos y mantener los alimentos asequibles para tu familia y la mía”, apuntó Blake Hurst, un agricultor de maíz y soja que es expresidente de la Missouri Farm Bureau.

Pero los pesticidas también han creado una fractura entre la administración Trump y miembros del movimiento MAHA del secretario de Salud Robert F. Kennedy, lo que se suma a su frustración con una orden ejecutiva destinada a impulsar la producción de glifosato.

El propio Kennedy ha dicho repetidamente que el glifosato causa cáncer, aun cuando afirma que reconoce que la orden ejecutiva era necesaria por razones de suministro de alimentos y seguridad nacional.

Algunos activistas sostienen que la aprobación por parte de la Agencia de Protección Ambiental de herbicidas a base de glifosato se basó en información limitada y que las demandas en tribunales estatales han sacado a la luz pruebas adicionales en su contra.

“El hecho de que (la agencia ambiental) haya aprobado una etiqueta de pesticida no significa que un producto sea seguro, y no debería convertirse en un escudo para las empresas que no advierten sobre riesgos de cáncer, daño neurológico y otros peligros graves”, dijo Patti Goldman, abogada principal de Earthjustice, una organización legal ambiental.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.