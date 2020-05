(The Associated Press)

“Una persona muy agradable, buena gente”.

Así describió el boricua Ramón Puig a George Floyd, el afroamericano que murió el pasado lunes luego que un policía blanco lo arrestara y le presionara el cuello con su rodilla pese a las súplicas del detenido de que no podía respirar.

Floyd trabajaba como guardia de seguridad en “Conga Latin Bistro”, un establecimiento dominicano que vendía comida criolla y suele estar ambientado con música caribeña como salsa, merengue, bachata, cumbia y reguetón.

“El año pasado conocí a George Floyd con algunos amigos en el noreste de Minneapolis. Era el guardia de seguridad de Conga y una persona muy agradable, muy buena gente para ser ‘bouncer’. Visitamos el lugar para comer carne frita, con arroz y habichuelas, siempre nos chocaba la mano mientras sonreía, la primera vez que nos vimos me dio un abrazo”, le dijo Puig a Univision.

Cuatro agentes de Minneapolis involucrados en esta muerte fueron despedidos el martes, horas después de que se difundiera un video de lo sucedido.

El deceso ha provocado masivas manifestaciones en la zona, algunas de las cuales han terminado entre gases lacrimógenos e incendios. Un hombre falleció baleado durante la segunda noche de protestas.

Sin embargo, el negocio se distanció de estos actos a través de su cuenta en Facebook.

“Queremos comunicar que no estamos de acuerdo con la violencia, vandalismo, ni con nada de eso que están haciendo y no creo que Floyd estuviera de acuerdo ya que él no era así, ninguna de esas personas y negocios tuvo la culpa de su muerte, por favor esa no es la manera, queremos paz”, escribieron en la red social.

El afecto por Floyd llevó a que una persona –de la cual el establecimiento dijo no tener conocimiento– dejara flores en la puerta del restaurante.

“Me encontré con George varias veces durante los años que cené en Conga. Siempre fue un hombre amable y gentil”, comentó Helena Daye en una publicación en la que el negocio daba a conocer la lamentable noticia.

Mensajes como estos se replican entre los comentarios: “Omg estoy en shock!!!!! Tan amable era este señor, no merecía este trato está muerte, estoy enojada estoy triste !!!!”, escribió Zulema Mar Zol; mientras, Jennifer Bencosme Olivares añade: “Lamento está noticia tuve la oportunidad de verlo pocas veces y siempre me regalaba una sonrisa”.