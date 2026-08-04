Chipotle Mexican Grill anunció el martes que había retirado los jalapeños de algunos de sus restaurantes, tras determinar que estos pimientos podrían estar relacionados con un brote de salmonela que están investigando las autoridades sanitarias.

En un breve comunicado, Chipotle afirmó que «la salud y la seguridad de nuestros clientes y empleados es nuestra máxima prioridad», y que tenía conocimiento de que las autoridades estaban investigando el origen de un brote de salmonela que afectaba a varios establecimientos.

La empresa añadió que había retirado los jalapeños por precaución y que «los había sustituido por productos de otros productores». No especificó cuántos de sus restaurantes se vieron afectados ni de dónde procedían los pimientos retirados.

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El Departamento de Salud de Minnesota confirmó el martes que estaba investigando un brote de salmonela relacionado con varios restaurantes de comida rápida de estilo mexicano, siendo los jalapeños la fuente sospechosa. Las autoridades identificaron 110 casos en el estado. Chipotle representaba la mayoría de los casos en los que se pudo contactar con los consumidores afectados para entrevistarlos —que habían comido en la cadena entre mediados de junio y mediados de julio—, aunque no todos.

«A juzgar por todas las pruebas recabadas hasta ahora, la comida que provocó los casos de intoxicación también se sirvió en otros restaurantes», afirmó en un comunicado Carlota Medus, supervisora principal de epidemiología de la Unidad de Enfermedades de Origen Alimentario del MDH.

Medus añadió que Chipotle se había mostrado colaboradora a lo largo de la investigación y que, dadas las medidas que la empresa había puesto en marcha, su departamento no tenía motivos de preocupación respecto a la cadena en este momento. No obstante, señaló que era «demasiado pronto para saber si el brote sigue activo» y que es posible que se estén sirviendo alimentos contaminados en otros establecimientos.

El Departamento de Salud de Minnesota señaló que otros estados están colaborando en la investigación, sin dar más detalles al respecto. A nivel federal, el MDH añadió que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) está llevando a cabo la investigación para rastrear el origen, que abarca, entre otros productos, los jalapeños.

La FDA no respondió de inmediato el martes a la solicitud de información adicional presentada por The Associated Press.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.