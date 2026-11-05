WASHINGTON — La corrupción encabezó la lista de preocupaciones de los votantes que derrocaron a los republicanos y otorgaron a los demócratas el control del Congreso en las elecciones de mitad de legislatura. Ahora, el Partido Demócrata, recién fortalecido, está situando este tema en primer plano mientras sus líderes trazan su rumbo en materia de investigaciones y elaboración de políticas.

Los principales líderes demócratas de ambas cámaras del Congreso se han comprometido a hacer uso de las facultades de citación y de los equipos de investigación más amplios que les otorgará su futura mayoría para investigar lo que, según ellos, es el enriquecimiento personal que el presidente Donald Trump y las personas de su entorno han llevado a cabo a costa del erario público. El presidente republicano y su equipo de la Casa Blanca llevan mucho tiempo negando cualquier irregularidad.

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Los demócratas de la Cámara de Representantes están preparando un amplio programa de investigación para analizar cómo Trump y su familia han aumentado su patrimonio desde que volvió a ocupar el cargo, y el líder demócrata Hakeem Jeffries, de Nueva York —que es el candidato a la presidencia de la Cámara de Representantes—, no ha descartado intentar someter a Trump a un tercer proceso de destitución.

Hace unos meses, Jeffries encargó a los principales representantes demócratas de las comisiones de Supervisión y de Justicia, el diputado Robert García, de California, y el diputado Jamie Raskin, de Maryland, que lideraran esta iniciativa, en un momento en el que los demócratas se esfuerzan por relacionar los costes de la corrupción pública con las preocupaciones sobre la asequibilidad que afectan al bolsillo de los estadounidenses.

«Busca un abogado», publicó García en X cuando empezaron a conocerse los resultados electorales a favor de los demócratas el martes por la noche.

Se espera que el Senado lleve a cabo investigaciones similares.

«Los estadounidenses quieren que acabemos con la corrupción en el Gobierno», afirmó el senador Chuck Schumer, demócrata por Nueva York, que está a punto de volver a ocupar el cargo de líder de la mayoría del Senado el año que viene. «Ningún estadounidense debería tener que hacer sacrificios en el supermercado mientras Trump realiza operaciones con información privilegiada en la bolsa».

Entre los posibles objetivos de la investigación podrían figurar las redadas de ICE, Epstein y DOGE

García, el principal representante demócrata en la Comisión de Supervisión y Reforma Gubernamental, ha esbozado cinco prioridades, entre las que se incluyen los negocios de la familia Trump, la gestión por parte de la Administración de la investigación sobre Jeffrey Epstein y las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. El diputado Jared Huffman, de California, máximo representante demócrata en la Comisión de Recursos Naturales, ha declarado que quiere investigar a fondo el salón de baile de la Casa Blanca de Trump y otros proyectos de construcción, así como el papel de la familia Trump en acuerdos relacionados con los minerales.

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La mayoría en la Cámara de Representantes conlleva una dotación adicional de personal y recursos para las comisiones parlamentarias, y se prevé que la iniciativa adquiera un carácter de gran envergadura, en la que participarán las comisiones de la Cámara con competencia para ejercer la supervisión sobre los miembros del Consejo de Ministros y los organismos que dirigen.

En el Senado, el senador Richard Blumenthal, demócrata por Connecticut —quien se espera que asuma la presidencia de la Subcomisión Permanente de Investigaciones de la Comisión de Seguridad Nacional—, afirmó que su comisión querrá investigar los proyectos inmobiliarios de Trump en los alrededores de la capital del país y sus operaciones con criptomonedas junto al enviado especial Steve Witkoff. Witkoff es un aliado de toda la vida que se asoció con Trump en la empresa familiar de criptomonedas del presidente, World Liberty Financial.

«Los tentáculos de la corrupción se extienden profundamente en esta administración y han supuesto un coste adicional para los estadounidenses de a pie», afirmó Blumenthal en una entrevista concedida el miércoles a The Associated Press. El senador añadió que también quiere que se celebren audiencias sobre las redadas del ICE, las medidas del Departamento de Eficiencia Gubernamental y los planes de Medicare, que, según él, son demasiado restrictivos y han privado de asistencia sanitaria a algunos pacientes.

Por su parte, el senador demócrata Ron Wyden, de Oregón, que está a punto de asumir la presidencia de la Comisión de Finanzas del Senado, enumeró varios objetivos de investigación que describe como parte de un programa de «rendición de cuentas», entre los que se incluyen bancos que, según él, ignoraron las señales de alarma sobre las transacciones financieras de Epstein, y empresas farmacéuticas que se han beneficiado de sus vínculos con la Administración Trump.

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«Cuando yo sea presidente, se verán obligados a rendir cuentas ante la Comisión de Finanzas del Senado por su papel a la hora de perjudicar al pueblo estadounidense y facilitar la corrupción de Trump», afirmó Wyden en un comunicado el miércoles.

La encuesta de votantes de la AP revela que el tema de la corrupción ha tenido gran repercusión entre los votantes

Muchos votantes estadounidenses expresaron en las elecciones del martes su profunda preocupación por la corrupción gubernamental y el estado de la democracia, según la encuesta «The AP Voter Poll», realizada a más de 100,000 votantes de todo el país.

Mientras que aproximadamente 4 de cada 10 votantes afirmaron que la economía era el principal problema al que se enfrentaba el país, unos 3 de cada 10 señalaron que «el estado de la democracia» era el principal problema. Aproximadamente la mitad de los votantes estadounidenses afirmó que la corrupción gubernamental era «crucial» a la hora de votar para el Congreso, y la mayoría de esos votantes apoyó al candidato demócrata en su circunscripción local para la Cámara de Representantes de EE. UU., mientras que alrededor de un tercio afirmó haber votado al republicano.

Aproximadamente 8 de cada 10 votantes que afirmaron que «el estado de la democracia» era el principal problema al que se enfrentaba el país votaron al candidato demócrata, mientras que aproximadamente 2 de cada 10 votaron al candidato republicano.

Los votantes de más edad, es decir, los mayores de 65 años, se mostraron más propensos que los menores de 65 a afirmar que «el estado de la democracia» era el problema más importante al que se enfrentaba el país. Aproximadamente 4 de cada 10 votantes de más edad señalaron este como el principal problema de la nación, frente a unos 3 de cada 10 que mencionaron la economía. Esta opinión se invertía entre los votantes más jóvenes, que eran más propensos a considerar la economía como el tema más importante.

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Eso explica por qué la lucha contra la corrupción ha desempeñado un papel tan fundamental en las campañas demócratas de esta legislatura, en las que los candidatos han acusado a sus oponentes republicanos de velar por sus propios intereses o por los de sus donantes, en lugar de por los de un electorado más amplio. Se han mostrado a favor de prohibir la compraventa de acciones y de que los antiguos miembros del Congreso se conviertan en lobistas, y han prometido sumarse a los esfuerzos para erradicar la corrupción.

El reto de los demócratas: centrarse en la corrupción sin pasar por alto los problemas relacionados con el coste de la vida

En sus declaraciones públicas desde que su partido perdió las elecciones, Trump ha adoptado un tono conciliador hacia los demócratas, reconociendo que «hicieron un buen trabajo» en sus campañas, al tiempo que ha intentado eludir la culpa personal por la derrota del Partido Republicano en las elecciones de mitad de legislatura. Esto podría cambiar a medida que se intensifiquen las investigaciones.

«Como ha dicho el presidente, está dispuesto a colaborar con cualquiera para seguir logrando victorias para los estadounidenses que trabajan duro», declaró el miércoles la portavoz de la Casa Blanca, Lauren Bis. «Si los demócratas deciden llevar a cabo investigaciones infundadas y aplicar políticas de la izquierda radical, estarán optando por actuar en contra del pueblo estadounidense».

Schumer insistió en que los demócratas del Congreso podrán compaginar la elaboración de leyes sobre cuestiones clave, como la asequibilidad, con la puesta en marcha de investigaciones para hacer frente a la «corrupción rampante».

En una carta dirigida a los diputados demócratas en la que anunciaba su candidatura a la presidencia de la Cámara de Representantes, Jeffries afirmó que «se han acabado los días en los que la Cámara de Representantes funcionaba como una filial al 100 % de la Administración Trump».

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«La corrupción generalizada que ha sufrido el país a manos del “cartel de Trump” explica por qué se está haciendo tan poco para ayudar a los estadounidenses de a pie», escribió Jeffries, al tiempo que prometió tomar medidas contra la especulación y presionar para que se prohíba a los legisladores negociar con acciones. «Eso va a cambiar de inmediato».

El reto para los demócratas será seguir relacionando la corrupción con los problemas de acceso a la vivienda, que encabezaron la lista de preocupaciones de los votantes.

El Proyecto de Integridad del Congreso, un grupo de defensa creado inicialmente para contrarrestar las investigaciones republicanas sobre la administración demócrata del presidente Joe Biden, está centrando ahora sus esfuerzos en ayudar a los legisladores demócratas a establecer esa conexión. En un memorándum, el grupo instó a los demócratas del Congreso a rastrear las acciones de la administración Trump hasta las personas, tanto dentro como fuera del Gobierno, así como a las empresas, que podrían estar beneficiándose de esas medidas.

«La corrupción no es solo corrupción», afirmó el asesor principal del grupo, Jack Miller. «Supone un coste para los contribuyentes y afecta a los estadounidenses en su vida cotidiana».

Algunos diputados demócratas ya están insistiendo en que las investigaciones del Congreso deben estar directamente relacionadas con cuestiones de asequibilidad, al tiempo que instan a la moderación.

El senador Peter Welch, demócrata por Vermont, afirmó que los demócratas deben ganarse la confianza de los votantes y que, aunque las investigaciones son una parte importante de la agenda demócrata, «no podemos convertir esto en una simple campaña de venganza».

«Tenemos que ser prudentes, cautelosos y sensatos al respecto», afirmó Welch.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.