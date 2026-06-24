Una jirafa llamada Gracie está desaparecida en Texas, y su búsqueda se ha convertido en una tarea titánica.

Gracie, que tiene unos 3 años, lleva casi dos semanas desaparecida después de escapar de su recinto en Cedar Hollow Ranch, en la región de Texas Hill Country, manifestó Vic Jones, propietario del remoto rancho situado a unas 100 millas al oeste de San Antonio. Indicó el miércoles que Gracie se internó en una parte de la reserva privada que otras jirafas habían evitado anteriormente.

Jones comentó que ya envió helicópteros para buscar a Gracie y que hay una recompensa de 5,000 dólares.

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Pero la jirafa, que mide casi lo mismo que un árbol, no aparece, aunque ha habido algunos avistamientos.

“Terminó subiendo y alimentándose en una zona de la ladera y en salientes rocosas a los que ninguna de las otras jirafas había ido antes”, explicó Jones. “Y cuando bajó de allí, bajó por el lado equivocado de la puerta”.

El rancho está en la zona rural del condado Real, donde sus 2.700 residentes fueron puestos en aviso por la jirafa desaparecida. Jones señaló que el área de búsqueda es extremadamente remota y que la probabilidad de que Gracie se encuentre con seres humanos es baja.

“La gente no está en peligro porque ella no está cerca de la gente”, aseguró Jones. “Está en terrenos muy, muy agrestes y densamente arbolados”.

Texas Hill Country tiene una de las mayores concentraciones de animales exóticos en cautiverio del país. El jefe de policía del condado Real, Nathan Johnson, dijo que el clima templado y el terreno accidentado parecen servir como un buen sustituto de los entornos africanos nativos de la mayoría de los animales.

Johnson enumeró una lista de animales que se han perdido a lo largo de los años, especialmente después de inundaciones, pero señaló que esta era su primera jirafa.

“He tenido ñus, he tenido búfalos de agua, he tenido monos, he tenido cebras, todos desaparecidos. A veces los recuperamos y a veces no”.

Aunque el centro de Texas no es el entorno nativo de una jirafa, Jones dijo que Gracie debería poder encontrar muchas hojas y vegetación diversa para comer. Añadió que era poco probable que otros animales la molesten.

Jones contó que al principio tuvo helicópteros buscando en un área de unas 7,500 acres (3,000 hectáreas) sin éxito. Unos días después, hubo un reporte de que Gracie fue vista hacia el sur.

Pero para cuando pudieron registrar el área, ella ya se había ido.

“Siempre llegamos con dos o tres días de retraso respecto de donde proviene la información, así que eso lo hace difícil”, explicó.