Amazon utilizó su influencia en el mercado para conseguir que empresas como Walmart aumentaran los precios en sus sitios web a fin de que el gigante del comercio electrónico no se viera subcotizado por sus competidores, según una presentación desvelada el lunes en una demanda en curso del fiscal general de California.

El Fiscal General Rob Bonta demandó a Amazon ante el Tribunal Superior de San Francisco en 2022 acusando a la empresa de violar las leyes antimonopolio y de competencia desleal del Estado. Está previsto que la demanda vaya a juicio el año que viene, pero Bonta pide al juez que ordene a Amazon el cese inmediato de sus prácticas.

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Según la denuncia, la presunta trama de fijación de precios suele comenzar cuando la empresa con sede en Seattle exige a los vendedores que fijen o investiguen los precios de los productos en otros sitios web y soliciten que se aumenten esos precios o, de lo contrario, se enfrenten a sanciones como restricciones de promociones o incluso la retirada de productos del sitio de Amazon.

Por ejemplo, se alega que Amazon, la empresa de ropa Levi Strauss & Co. y Walmart acordaron fijar los precios de los pantalones caqui. Amazon envió al minorista de ropa vaquera enlaces a pantalones con precios más bajos en Walmart.com, diciendo que “esperaba que esto se resolviera en los próximos días”.

Al día siguiente, Levi Strauss informó de que había hablado con Walmart para volver a subir los precios a 29,99 dólares, según el expediente.

“Se trata de proteger a los californianos para que no paguen más de lo debido por los productos cotidianos, especialmente en un momento en que la asequibilidad parece cada vez más fuera de su alcance”, dijo Bonta, demócrata, el lunes en una rueda de prensa virtual.

En un comunicado, un portavoz de Amazon desestimó la moción de Bonta como “un intento transparente de distraer la atención de la debilidad de su caso” con pruebas “supuestamente ‘nuevas’”.

“Amazon es identificado sistemáticamente como el minorista en línea con los precios más bajos de Estados Unidos, y estamos orgullosos de los bajos precios que los clientes encuentran al comprar en nuestra tienda. Amazon espera responder ante los tribunales en el momento oportuno”, dice el comunicado.

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Un portavoz de Walmart dijo en un correo electrónico que “no hace comentarios sobre litigios en los que no somos parte. Siempre trabajaremos duro en nombre de nuestros clientes para mantener nuestros precios bajos.”

Levi Strauss no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Bonta dijo que su oficina se centra en Amazon porque “la conducta ilegal proviene y se origina en Amazon”, pero se reservó el derecho de ir tras otros minoristas y vendedores en el futuro.

Según la denuncia, la presunta fijación de precios afecta a una amplia gama de productos, como decoración del hogar, productos de jardinería y cuidado de mascotas.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.