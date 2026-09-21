El gobernador de California, Gavin Newsom, declaró este lunes estado de emergencia debido al impacto que se prevé tendrá el fenómeno de El Niño en el estado, lo que le permite movilizar recursos para hacer frente a posibles tormentas invernales “históricas” y otros impactos.

“El fenómeno de El Niño que se está gestando ya está batiendo récords, y los pronosticadores prevén que continúe intensificándose, pudiendo llegar a ser el más fuerte jamás registrado”, señala en un comunicado la Gobernación de California.

Los pronósticos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés) advierten que El Niño amenaza con potenciar un invierno con lluvias y nevadas muy por encima de lo normal en California.

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Este fenómeno meteorológico ocurre con intervalos de entre dos y siete años, consiste en un calentamiento anómalo de las aguas del océano Pacífico ecuatorial que modifica los patrones climáticos, provocando sequías en zonas más bien húmedas y lluvias torrenciales en otras áridas.

“Nos estamos preparando con antelación para este fenómeno de El Niño porque todos los californianos merecen estar seguros en sus hogares, conectados con su comunidad y protegidos cuando lleguen las inclemencias del tiempo”, añadió Newsom.

La declaración de emergencia instruye a las agencias estatales a comenzar a proteger a las comunidades vulnerables, preparar las carreteras y la infraestructura crítica, disponer de suministros de emergencia y ayudar a las ciudades a reducir los riesgos de inundaciones, deslizamientos de tierra y daños en la costa.

Los eventos de El Niño son ahora más de un 36 % más fuertes que antes de la era industrial, una tendencia que se ha acelerado en los últimos 40 años a medida que el planeta se calienta, según un reciente estudio publicado en la revista Science.

En este sentido, el meteorólogo principal del Centro de Predicción Climática de la NOAA, Scott Handel, dijo a EFE que a un octubre con cantidades de lluvias poco comunes en el país, le seguirá un invierno en el que los efectos de este fenómeno podrían volverse “mucho más pronunciados, con precipitaciones superiores a lo normal”.

En el pasado, El Niño ha dejado estragos en California, en febrero de 1998 dejó en San Francisco registró el mes más lluvioso de su historia con una acumulación de casi 37 centímetros.