Los Ángeles. Una peligrosa ola de calor de varios días azotaba gran parte de California y el suroeste de Estados Unidos, y se tiene previsto que se registren temperaturas cercanas a récords, lo que aumenta el riesgo de que se produzcan incendios forestales.

Las autoridades abrieron centros de enfriamiento esta semana en Los Ángeles, donde se advierte a los residentes que eviten actividades extenuantes al aire libre. El gobernador de California, Gavin Newsom, ordenó el despliegue de recursos estatales de lucha contra incendios en áreas donde podrían iniciarse incendios.

Esto es lo que necesitas saber:

Calor abrasador

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) emitió una advertencia de calor extremo para el sur de California a partir del miércoles y hasta el fin de semana. Si no se pueden evitar las actividades al aire libre, dicen los meteorólogos, deberían realizarse en las primeras horas de la mañana. Y todos deben hidratarse.

Se pronostica que el centro de Los Ángeles registre una temperatura de unos 97 grados Fahrenheit el viernes, mientras que los valles al norte se preparaban para temperaturas de hasta 108 grados Fahrenheit. Será varios grados más caliente en áreas desérticas, incluyendo Palm Springs.

Candice Catlett, quien usa una silla de ruedas, se dirigió hacia una sombra mientras las temperaturas comenzaban a subir el martes en el centro de Los Ángeles.

“Está abrasadoramente caliente aquí afuera”, comentó Catlett. “Me puse bloqueador solar. Espero poder encontrar algo de agua fría. Estoy tratando de mantenerme fuera del sol directo”.

Más al norte, el casi siempre caluroso Valle de la Muerte registraban unos 120 grados Fahrenheit, dijo el servicio meteorológico, siete grados por debajo de su récord de 56 grados Celsius establecido hace más de un siglo cuando en 1913 alcanzó la temperatura más alta jamás registrada en la Tierra.

En Arizona, el pico de la ola de calor llegará el jueves y viernes, y es posible que se registre una temperatura de 110 grados Fahrenheit en las partes sur y oeste del estado. Se pronostican temperaturas similares en Las Vegas.

Riesgo de incendios

Se han emitido advertencias de bandera roja, que indican un peligro elevado de incendios forestales, en los condados de Los Ángeles, Ventura, Santa Bárbara y San Luis Obispo y estarán en vigor hasta el sábado.

“Si vives en un área de alto riesgo de incendios en las montañas o colinas, revisa tus planes y rutas de evacuación y mantente atento a lo que digan las autoridades locales de emergencia”, dijo el servicio meteorológico en un comunicado.

El estado ha enviado 10 camiones de bomberos y varios equipos de lucha contra incendios al condado de Los Ángeles para asistir a las agencias locales si se desatan incendios.

“Al preposicionar unidades de bomberos, equipos y otros recursos en áreas de alto riesgo, podemos responder más rápido y de manera más efectiva cuando sea necesario”, dijo Nancy Ward, directora de la Oficina de Servicios de Emergencia del Gobernador.

El incendio más grande de California este año, el incendio Gifford, estaba contenido en un 95% el miércoles después de quemar casi 206 millas cuadradas de los condados de San Luis Obispo y Santa Bárbara desde que estalló el 1 de agosto. La causa está bajo investigación.

Posibilidad de tormentas eléctricas

Sumando al riesgo de incendios forestales, especialmente en áreas montañosas, está la posibilidad de rayos que podrían acompañar a las tormentas eléctricas, dijo Sam Zuber, meteorólogo de la oficina del NWS en San Diego.

“Tenemos humedad monzónica entrando, tenemos un ambiente inestable debido al calor, y eso crea condiciones perfectas para tormentas eléctricas”, explicó Zuber el miércoles. Agregó que los rayos pueden caer en áreas secas hasta 15 millas de distancia de donde ocurren las lluvias.

Las fuertes lluvias también podrían causar inundaciones localizadas y deslizamientos de tierra, advirtieron los pronosticadores.