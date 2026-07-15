Washington. No habrá vuelta atrás al reloj si la Cámara de Representantes de Estados Unidos logra su objetivo.

La Cámara aprobó el martes un proyecto de ley que haría permanente el horario de verano (daylight saving en inglés). Los defensores de la medida, incluida la Casa Blanca, argumentaron que el cambio proporcionaría más horas de luz durante los momentos en que los estadounidenses están más activos. La votación fue de 308 a 117.

El horario de verano es el período comprendido entre la primavera y el otoño en el que los relojes en la mayor parte de Estados Unidos se adelantan una hora con respecto al horario estándar. Los estados podrían optar por no aplicarlo si sus respectivas legislaturas actúan antes de que la ley entre en vigor. El Senado también tendría que aprobar el proyecto antes de que pueda ser promulgado, aunque no está claro si lo hará.

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El representante Gus Bilirakis, republicano por Florida, dijo que los estadounidenses están listos para “deshacerse del cambio de hora”, al señalar que adelantar y atrasar el reloj dos veces al año genera interrupciones innecesarias. Más importante aún, afirmó, daría a las familias más horas de luz por la tarde para pasar tiempo al aire libre y apoyar a los negocios locales.

“En mi estado natal de Florida, donde el turismo es un pilar de nuestra economía, contar con horas de luz más predecibles es una mejora práctica que beneficia por igual a trabajadores, empresas y visitantes”, dijo Bilirakis.

Los detractores señalaron que hacer permanente el horario de verano provocaría mañanas de invierno más oscuras y potencialmente más peligrosas, cuando los niños esperan el autobús escolar y los padres conducen al trabajo en la oscuridad.

“Millones de estadounidenses se despertarán durante los meses de invierno en completa oscuridad, con el sol saliendo mucho después de que las personas ya se hayan levantado y se dirijan a la escuela o al trabajo o comiencen sus actividades diarias”, dijo la representante Mary Gay Scanlon, demócrata por Pensilvania.

El representante Jim McGovern, demócrata por Massachusetts, dijo que apoyaba el proyecto de ley, pero cuestionó si era la mejor manera de que el Congreso empleara su tiempo.

“Para las personas que están siendo golpeadas por el costo del alquiler, los alimentos, las facturas de servicios públicos y los gastos de atención médica, ¿es realmente esto lo mejor que la mayoría puede hacer?”, dijo McGovern. “¿Es realmente este el asunto más urgente para el pueblo estadounidense en este momento?”

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Una encuesta realizada en 2025 por The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research muestra que, si tuvieran que elegir, la mayoría de los estadounidenses preferiría conservar esa hora adicional de luz por la tarde.

Si tuvieran que escoger una sola opción para todo el país, más de la mitad de los adultos —el 56%— prefiere hacer permanente el horario de verano, con menos luz por la mañana y más luz por la tarde. Aproximadamente cuatro de cada diez prefieren el horario estándar, con más luz por la mañana y menos por la tarde.

La Casa Blanca se pronunció antes de la votación en la Cámara y calificó la “Ley de Protección de la Luz Solar” (Sunshine Protection Act) como una reforma popular y de sentido común, además de señalar que los asesores recomendarían al presidente que firme el proyecto si llega a su escritorio.

Los miembros del Congreso han mostrado durante mucho tiempo interés en los posibles beneficios y costos del horario de verano desde que fue adoptado por primera vez como una medida en tiempos de guerra en 1942. El Senado aprobó un proyecto de ley hace cuatro años para hacer permanente el horario de verano, pero la iniciativa se estancó en la Cámara de Representantes.