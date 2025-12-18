El tiroteo en la Universidad Brown el sábado ocurrió dentro de un edificio de ingeniería en el extremo este del campus, donde la escuela de la Ivy League se mezcla con un vecindario residencial.

Horas antes del ataque, las cámaras de seguridad captaron a una persona de interés que, según la policía, podría haber estado “reconociendo” una tranquila y acomodada zona de College Hill, justo fuera del alcance de las calles más transitadas que atraviesan el campus urbano en Providence, Rhode Island.

A continuación, una línea de tiempo del material de video que la policía y el FBI han dado a conocer hasta ahora:

2:00 p.m. a 2:08 p.m.: Los primeros videos divulgados por la policía muestran a una persona de interés con ropa oscura y máscara caminando despreocupadamente por la acera de Manning Street antes de girar hacia Cooke Street y luego hacia George Street, pasando frente a mansiones imponentes de los siglos XIX y principios del XX. La persona de interés pasará la mayor parte de la siguiente hora a aproximadamente una cuadra de Hope Street, una vía mucho más transitada que sirve como frontera oriental no oficial del campus de Brown y es una de las calles más conocidas que atraviesa el East Side de Providence.

2:08 p.m. a 2:13 p.m.: La misma persona camina por Benevolent Street, pero se detiene y se da la vuelta frente a Aldrich House, sede de la Rhode Island Historical Society, que cuenta con cámaras cerca de su entrada principal y la puerta lateral. Un portavoz de la sociedad posteriormente declinó hacer comentarios, salvo para decir que la organización coopera con los investigadores. Luego, la persona es vista junto a la entrada lateral de Aldrich House, donde hay un pequeño anexo, y después detrás de su jardín cercado y una fila de árboles en George Street.

2:16 p.m. a 2:18 p.m.: Ocurren actividades inusuales alrededor de Aldrich House. Notas en un video compartido por el FBI en redes sociales, y posteriormente eliminado, indican que la persona “gira abruptamente al oeste por George. Segunda persona lo sigue”. Esa segunda persona puede verse en Cooke Street, llevando una bolsa pequeña de color claro. Poco después de girar la esquina, si el video es preciso, la segunda persona parece correr en la misma dirección que la persona de interés había tomado momentos antes. La policía compartió el miércoles nuevas imágenes de personas con bolsas claras con las que quieren hablar por su cercanía a la persona de interés. El sujeto principal de la investigación aparece brevemente en Hope Street, caminando por la acera junto al campus de Brown.

2:20 p.m.: En otro video tomado desde el edificio de la sociedad histórica, la persona se muestra corriendo hacia el este por Benevolent Street, alejándose del campus hacia Cooke Street. Este clip de la carrera es seguido por un vacío de 30 minutos, al menos en el material divulgado públicamente.

2:51 p.m. a 2:53 p.m.: El video muestra a la persona nuevamente por George, Cooke y Manning Streets, recorriendo el mismo trayecto que había caminado antes. Luego, imágenes de una cámara de timbre muestran a la persona caminando hacia el oeste por Manning Street, en dirección al campus universitario, con un bolso visible sobre su hombro.

2:53 p.m.: Imágenes de la cámara de un automóvil Nissan Rogue muestran a la persona girando al norte en Hope Street desde Manning Street, hacia un estacionamiento cercano al edificio de ingeniería Barus and Holley de Brown. Es la última aparición conocida durante más de una hora. Las autoridades han explicado que una de las razones por las que no había videos del tirador es que el antiguo edificio de ingeniería de Brown no cuenta con muchas cámaras.

4:03 p.m.: Se desata el tiroteo dentro de un aula del edificio Barus and Holley, donde muchos estudiantes se habían reunido para una sesión de estudio previa al examen final de economía. Dos estudiantes murieron y nueve resultaron heridos.

4:06 p.m.: Poco después del tiroteo, la persona aparece caminando con calma de regreso por el mismo estacionamiento hacia Hope Street. Al cruzar Hope Street, un coche de policía con luces de emergencia se detiene cerca. El oficial sale del vehículo y cruza rápidamente hacia el edificio de ingeniería. La persona de interés gira la esquina hacia Waterman Street y continúa caminando hacia el este por Waterman (no por Hope Street, como indicó el FBI) a un ritmo pausado.

4:15 p.m.: El sol se pone sobre Providence durante una semana con los atardeceres más tempranos del año, sumiendo a la ciudad en la oscuridad justo cuando comienza una intensa búsqueda.