PROVIDENCE, R.I. Las autoridades publicaron el martes un nuevo video de la cronología y una imagen ligeramente más clara del hombre sospechoso del tiroteo en la Universidad de Brown, aunque los investigadores no dieron indicios de estar más cerca de dar con su identidad.

Los investigadores han estado registrando casas, patios y contenedores de basura de Providence en busca de videos u otras pistas que puedan ayudarles a descubrir quién estuvo detrás del tiroteo del sábado en el campus, en el que murieron dos estudiantes y otros nueve resultaron heridos.

En todos los videos publicados, el rostro del sospechoso estaba enmascarado o de espaldas, y las autoridades solo han podido dar una vaga descripción de él: corpulento y de aproximadamente 1,73 metros (5 pies y 8 pulgadas) de altura.

El FBI también publicó un video de la cronología que incluye nuevas imágenes del hombre antes del ataque. En él se le ve corriendo por momentos por calles residenciales tranquilas y vacías cerca del campus. Las autoridades creen que estaba inspeccionando la zona, declaró el martes el coronel Oscar Pérez, jefe de policía de Providence, en una conferencia de prensa.

Pérez pidió al público que revisara sus sistemas de cámaras en la zona para ver si tenían alguna grabación que pudiera ayudar a los agentes a identificarlo.

“Buscamos un momento más breve que el de alguien respirando”, declaró Pérez.

Pérez indicó que no había un video claro del pistolero desde el interior del edificio de ingeniería donde se produjo el tiroteo. El fiscal general, Peter Neronha, indicó que había cámaras en la parte más nueva del edificio, pero “menos cámaras, si es que había alguna”, donde ocurrió el tiroteo, “porque es un edificio antiguo”.

El rector de la Universidad de Brown indicó que el campus cuenta con 1200 cámaras.

El fiscal general de Rhode Island, Peter Neronha, afirmó que, desde su perspectiva, la investigación iba “muy bien”. Pidió paciencia pública para localizar al presunto asesino.

Es comprensible que la situación en Providence sea tensa, y el martes se enviaron más policías a las escuelas de la ciudad para tranquilizar a los padres preocupados y asegurarles que sus hijos estarán a salvo. Diez policías estatales fueron asignados para apoyar a la policía local enviada para reforzar la seguridad en las escuelas, declaró el superintendente del distrito, Javier Montañez.

“Reconocemos que el trágico incidente en la Universidad de Brown, ocurrido tan cerca de donde muchos de nuestros estudiantes y familias viven y estudian, es profundamente inquietante y aterrador”, escribió en un correo electrónico a los padres.

Alex Torres-Pérez, director sénior de comunicaciones y asuntos externos del Distrito Escolar Público de Providence, indicó que el distrito canceló todas las actividades extraescolares y excursiones escolares de la semana “como medida de precaución”.

Una ciudad en vilo

Los residentes expresaron temor y desafío mientras la investigación continuaba el martes.

“Claro que da miedo. Pero al mismo tiempo, creo que si esa persona realmente quería asustarnos, no deberíamos permitirle ganar”, dijo Tatjana Stojanovic, madre de Providence que vive al lado del campus de Brown. A pesar de todo eso, deberíamos seguir con nuestras vidas. Obviamente, no se puede olvidar esto. Pero creo que no deberíamos acobardarnos y simplemente dejar de vivir a pesar de lo sucedido.

El ataque y la fuga del tirador han suscitado dudas sobre la seguridad del campus, incluyendo la falta de cámaras de seguridad, y han dado lugar a peticiones de mejores cerraduras en las puertas.

Otros se opusieron, afirmando que tales esfuerzos no abordan el verdadero problema.

“El problema no son las puertas, sino las armas”, dijo Zoe Kass, una estudiante de último año que huyó del edificio de ingeniería cuando la policía irrumpió el sábado. “Y todo esto, como: ‘Ah, hay que cerrar las puertas con llave’. Lo entiendo, los padres tienen miedo. Pero cualquiera de nosotros podría haberle abierto la puerta al tipo si las puertas hubieran estado cerradas”.

Tras pasar toda su vida en escuelas donde todas las puertas estaban cerradas y los tiroteos escolares persistían, Kass dijo que tales medidas de seguridad solo creaban “la ilusión de seguridad”. El agente especial a cargo del FBI en Boston, Ted Docks, dijo que había 30 personas en la ciudad para apoyar a los sobrevivientes, víctimas y seres queridos, y señaló que el costo que una tragedia como esta les causa es “inconmensurable”.

Surge un panorama más completo de las víctimas

Se han revelado detalles sobre las víctimas, que se encontraban en el aula del primer piso del edificio de ingeniería de la escuela estudiando para un examen final.

Dos de los estudiantes heridos habían sido dados de alta el martes, según informó la portavoz de Brown, Amanda McGregor. De las siete personas que permanecían hospitalizadas, el alcalde Brett Smiley indicó que una permanecía en estado crítico, cinco se encontraban en estado crítico pero estable y una se encontraba en estado estable.

Uno de los estudiantes heridos, Spencer Yang, estudiante de primer año de 18 años de la ciudad de Nueva York, declaró al New York Times y al Brown Daily Herald que se desató una gran pelea después de que el pistolero entrara en la sala. Muchos estudiantes corrieron hacia el frente, pero Yang dijo que terminó en el suelo entre algunos asientos y recibió un disparo en la pierna.

Jacob Spears, de 18 años, estudiante de primer año de Evans, Georgia, recibió un disparo en el estómago, “pero gracias a la adrenalina y el coraje, logró escapar”.