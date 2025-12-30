Más artistas han cancelado sus presentaciones programadas en el Centro Kennedy después de que se le agregó el nombre del presidente Donald Trump al recinto.

El grupo de jazz The Cookers se retiró de un concierto planeado para la víspera de Año Nuevo, lo que llevó al presidente de la institución a afirmar que las cancelaciones reflejan la falta de disposición de los artistas para considerar su música como un puente que una las líneas de la división política.

La nueva ronda de cancelaciones después de que Trump añadió su nombre al recinto se produce después de una serie de críticas de la comunidad artística a principios del año.

Después de que Trump destituyó a la junta del Centro Kennedy y se nombró a sí mismo como presidente de la institución en febrero pasado, la intérprete Issa Rae y los productores de “Hamilton” cancelaron sus compromisos programados, mientras que los músicos Ben Folds y Renee Fleming renunciaron a sus roles como asesores.

The Cookers, un grupo de jazz cuyos miembros han tocado juntos durante casi dos décadas, anunció en su sitio web que no será parte de “A Jazz New Year’s Eve”, diciendo que “la decisión se ha tomado muy rápidamente”, aunque reconoció la frustración de quienes tenían planeado asistir al evento.

El grupo no mencionó el cambio de nombre del edificio ni al gobierno de Trump, pero sí señaló que, una vez que regresen a actuar, quieren asegurarse de que “la sala pueda celebrar la plena presencia de la música y de todos los presentes”, reiterando su compromiso de “tocar música que cruce divisiones en lugar de profundizarlas”.

Puede que el grupo no haya abordado directamente la situación del Centro Kennedy, pero uno de sus miembros sí lo ha hecho. El saxofonista Billy Harper comentó el sábado en la página de Facebook Jazz Stage que “nunca sopesaría la posibilidad de actuar en un lugar que lleva un nombre (y está controlado por una junta) que representa abiertamente el racismo y la destrucción deliberada de la música y cultura afroestadounidense. La misma música a la que he dedicado mi vida para crear y promover”.

Según la Casa Blanca, la junta elegida personalmente por Trump aprobó el cambio de nombre. Harper dijo que tanto la junta “como el nombre exhibido en el edificio representan una mentalidad y prácticas con las que siempre he estado en contra. Y aún lo hago, hoy más que nunca”.

Richard Grenell, un aliado de Trump a quien el presidente eligió para dirigir el Centro Kennedy después de destituir a la gestión anterior, publicó la noche del lunes en la red social X que “los artistas que están cancelando sus presentaciones fueron contratados por la dirección izquierdista anterior”, insinuando que las contrataciones fueron hechas durante el gobierno del presidente Joe Biden.

En una declaración a The Associated Press, Grenell dijo el martes que las “cancelaciones de último minuto demuestran que nunca estuvieron dispuestos a actuar para todos, incluso para aquellos con quienes discrepan políticamente”, añadiendo que el Centro Kennedy se ha visto “inundado de consultas de verdaderos artistas dispuestos a actuar para todos y quienes rechazan las declaraciones políticas en su arte”.

Funcionarios del Centro Kennedy no respondieron de inmediato sobre si el organismo emprendería acciones legales contra el grupo, como Grenell dijo que lo haría después de que el músico Chuck Redd canceló una presentación en la víspera de Navidad. Después de esa cancelación, en la que Redd mencionó el cambio de nombre del Centro Kennedy como argumento, Grenell dijo que buscaría un millón de dólares en daños por lo que calificó como una “maniobra política”.

No todos los artistas están cancelando sus presentaciones. El músico de bluegrass Randy Barrett, quien está programado para actuar en el Centro Kennedy el próximo mes, dijo a la AP que estaba “profundamente preocupado por la politización” del recinto y respetaba a quienes habían cancelado, pero siente que “nuestro tribalizado país necesita más música y arte, no menos. Es una de las pocas cosas que pueden unirnos”.

El presidente John F. Kennedy fue asesinado en 1963, y al año siguiente el Congreso aprobó una ley para nombrar el centro como un monumento viviente en su honor. Los académicos han dicho que cualquier cambio en el nombre del edificio necesitaría de la aprobación del Congreso; la ley prohíbe explícitamente a la junta de fideicomisarios convertir el centro en un monumento para cualquier otra persona y poner el nombre de otra persona en el exterior del edificio.