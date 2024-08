La campaña presidencial del ex presidente Donald Trump dijo el sábado que ha sido hackeada y sugirió que actores iraníes estuvieron involucrados en el robo y distribución de documentos internos sensibles.

La campaña no proporcionó ninguna prueba específica de la participación de Irán, pero la afirmación se produce un día después de que Microsoft publicó un informe que detalla los intentos de agentes extranjeros de interferir en la campaña de Estados Unidos en 2024.

Microsof citó un caso de una unidad de inteligencia militar iraní en junio enviando “un correo electrónico de spear-phishing a un alto funcionario de una campaña presidencial desde una cuenta de correo electrónico comprometida de un ex asesor senior.”

El portavoz de la campaña de Trump, Steven Cheung, culpó del hackeo a “fuentes extranjeras hostiles a Estados Unidos”. El Consejo de Seguridad Nacional no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios formulada el sábado por The Associated Press.

Político informó por primera vez el sábado sobre el hackeo. El medio informó que comenzó a recibir correos electrónicos el 22 de julio desde una cuenta anónima. La fuente -una cuenta de correo electrónico de AOL identificada únicamente como “Robert”- transmitió lo que parecía ser un dossier de investigación que la campaña había hecho aparentemente sobre el candidato republicano a la vicepresidencia, el senador por Ohio JD Vance. El documento estaba fechado el 23 de febrero, casi cinco meses antes de que Trump seleccionara a Vance como su compañero de fórmula.

“Estos documentos se obtuvieron ilegalmente” y “pretendían interferir en las elecciones de 2024 y sembrar el caos en todo nuestro proceso demócratico”, dijo Cheung.

Señaló el informe de Microsoft publicado el viernes y sus conclusiones de que “piratas informáticos iraníes irrumpieron en la cuenta de un ‘alto funcionario’ de la campaña presidencial estadounidense en junio de 2024, lo que coincide con el cercano momento de la selección del candidato a vicepresidente por parte del presidente Trump.”

“Los iraníes saben que el presidente Trump detendrá su reinado de terror al igual que lo hizo en sus primeros cuatro años en la Casa Blanca”, dijo Cheung, añadiendo una advertencia de que “cualquier medio de comunicación o de noticias que reimprima documentos o comunicaciones internas están haciendo la oferta de los enemigos de Estados Unidos y haciendo exactamente lo que quieren.”

En respuesta al informe de Microsoft, la misión de Irán ante las Naciones Unidas negó que tuviera planes de interferir o lanzar ciberataques en las elecciones presidenciales estadounidenses.

Cheung no respondió inmediatamente a las preguntas sobre las interacciones de la campaña con Microsoft al respecto. Microsoft dijo el sábado que no tenía ningún comentario más allá de su entrada en el blog y el informe del viernes.

En ese informe, Microsoft afirmaba que “la influencia maligna extranjera en relación con las elecciones estadounidenses de 2024 comenzó lentamente, pero ha ido ganando ritmo en los últimos seis meses debido inicialmente a las operaciones rusas, pero más recientemente a la actividad iraní”.

El análisis continuaba: “Las operaciones iraníes de influencia cibernética han sido una característica constante de al menos los tres últimos ciclos electorales estadounidenses. Las operaciones de Irán han sido notables y se han distinguido de las campañas rusas por aparecer más tarde en la temporada electoral y emplear ciberataques más orientados a la conducta electoral que a influir en los votantes.”

“La actividad reciente sugiere que el régimen iraní -junto con el Kremlin- puede estar igualmente involucrado en las elecciones de 2024″, concluyó Microsoft.

Específicamente, el informe detalló que en junio de 2024, una unidad de inteligencia militar iraní, Mint Sandstorm, envió un correo electrónico de phishing a una campaña presidencial estadounidense a través de la cuenta comprometida de un ex asesor.

“El correo electrónico de phishing contenía un reenvío falso con un hipervínculo que dirige el tráfico a través de un dominio controlado por un actor antes de redirigir al dominio indicado”, señala el informe.

La campaña de la vicepresidenta Kamala Harris no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios sobre el hackeo denunciado o sobre los protocolos de ciberseguridad de la candidata demócrata.