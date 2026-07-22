Ya no está previsto que se celebre este viernes la ceremonia conjunta entre Estados Unidos y Canadá prevista para conmemorar la inauguración del Puente Internacional Gordie Howe, que une Detroit y Windsor (Ontario), después de que el presidente Donald Trump anunciara un arancel del 50 % sobre la mayoría de los productos canadienses.

Al anunciar los aranceles, Trump acusó a Canadá de discriminar injustamente a los automóviles, las bebidas alcohólicas y los productos lácteos estadounidenses, lo que agravó las tensiones con uno de los aliados más cercanos de Estados Unidos.

«A la luz de las medidas comerciales con las que Estados Unidos ha amenazado a principios de esta semana, no sería adecuado celebrar un acto conmemorativo entre ambos países», afirmó Jenna Ghassabeh, portavoz del ministro de Infraestructuras canadiense, Gregor Robertson, en un comunicado enviado por correo electrónico.

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La medida se produjo después de que las autoridades estadounidenses y canadienses llegaran a un acuerdo a principios de este mes para abrir el puente internacional Gordie Howe, tras los retrasos provocados por desacuerdos entre ambos países.

Canadá tiene previsto celebrar ahora su propia ceremonia el viernes. Por el momento no está claro si Estados Unidos celebrará una ceremonia por separado.

Dos funcionarios estadounidenses que hablaron bajo condición de anonimato para comentar las deliberaciones internas afirmaron que siguen esperando que el puente se abra al tráfico el 27 de julio, aunque ahora están menos seguros de ello que antes.

«Seguimos comprometidos con la inauguración del puente el 27 de julio y con celebrar este hito junto a los canadienses el 24 de julio», afirmó Ghassabeh.

El puente, de 1.5 millas de longitud (2.4 kilómetros), cruza el río Detroit y une Detroit con Windsor. En un principio, se había programado una ceremonia de inauguración para el 12 de junio, pero se pospuso de forma repentina después de que las autoridades indicaran que Estados Unidos y Canadá seguían trabajando para resolver «cuestiones pendientes».

Canadá financió la construcción del puente en virtud de un acuerdo que le permitía recuperar los costes mediante los ingresos por peajes. La Administración Trump había intentado introducir cambios en dicho acuerdo.

El proyecto, negociado durante el mandato del exgobernador de Míchigan Rick Snyder, lleva en construcción desde 2018 y ha costado casi 4.4 mil millones de dólares.

El puente lleva el nombre del gran jugador de hockey canadiense Gordie Howe, que jugó durante 25 temporadas con los Detroit Red Wings. Se espera que se convierta en otra importante vía de comunicación económica entre Canadá y Estados Unidos.

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En febrero, Trump exigió en una publicación en las redes sociales que Canadá cediera al Gobierno de EE. UU. al menos la mitad de la propiedad del puente y accediera a otras exigencias no especificadas, en el marco de sus enfrentamientos más generales con Canadá en materia comercial.

Esas tensiones han resurgido esta semana. La Casa Blanca ha anunciado que los aranceles entrarían en vigor dentro de 30 días, lo que deja margen para las negociaciones. Trump ya ha aplazado o retirado anteriormente algunos de los aranceles a las importaciones con los que había amenazado.

El primer ministro canadiense, Mark Carney, afirmó en un comunicado sobre los aranceles que su Gobierno cree en los «beneficios del comercio libre y justo» y sigue dispuesto a negociar con la Administración Trump.

Los aranceles podrían dar lugar a una guerra comercial de mayor alcance, mientras Canadá valora cómo responder.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.